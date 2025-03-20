Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Duygu German'dan Lucas Torreira açıklaması - Magazin haberleri

        Duygu German'dan Lucas Torreira açıklaması

        Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'ın adı, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılmıştı. German, sosyal medyadaki olumsuz yorumlar nedeniyle söz konusu iddialar hakkında, bir hafta sonra açıklama yapma gereği duydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile iki bölüm halinde aşk yaşayan ünlü futbolcunun adı, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Duygu German ile anıldı.

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan
        Lucas Torreira ile Devrim Özkan

        Bir akşam yemeğinde aynı masada yan yana olan Lucas Torreira ile Duygu German'ın, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

        REKLAM

        SESSİZLİĞİNİ BİR HAFTA SONRA BOZDU

        Lucas Torreira, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Duygu German, aşk iddiaları ortaya atıldıktan bir hafta sonra sessizliğini bozdu.

        Lucas Torreira ile Duygu German
        Lucas Torreira ile Duygu German

        "İSTANBUL'A LUCAS İÇİN DEĞİL, İŞ İÇİN GELDİM"

        Lucas Torreira ile hakkındaki aşk dedikodularını yalanlayan German'ın açıklaması ise şu şekilde: Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının, kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım. Çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Duygu German
        #Lucas Torreira

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Habertürk Anasayfa