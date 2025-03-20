Duygu German'dan Lucas Torreira açıklaması

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile iki bölüm halinde aşk yaşayan ünlü futbolcunun adı, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Duygu German ile anıldı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan

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Bir akşam yemeğinde aynı masada yan yana olan Lucas Torreira ile Duygu German'ın, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

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SESSİZLİĞİNİ BİR HAFTA SONRA BOZDU

Lucas Torreira, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Duygu German, aşk iddiaları ortaya atıldıktan bir hafta sonra sessizliğini bozdu.

Lucas Torreira ile Duygu German

"İSTANBUL'A LUCAS İÇİN DEĞİL, İŞ İÇİN GELDİM"

Lucas Torreira ile hakkındaki aşk dedikodularını yalanlayan German'ın açıklaması ise şu şekilde: Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının, kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım. Çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum."