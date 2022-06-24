Duyan koştu! Saatlerdir bekliyorlar

Diyarbakır'da bir kuyumcunun vatandaşların ziynet eşyalarıyla kaçtığı yönündeki iddia üzerine mağdurlar sokağa döküldü. Saatlerdir kapalı dükkan önünde bekliyorlar.
İHA'nın haberine göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, iddialara göre çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı. Kuyumcu önüne gelip mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların beyanına göre, iş yerinin dün akşam saatlerine kadar açık olduğu belirtildi.
KİMİ PARA VERDİ, KİMİ ZİYNET EŞYASI ALDI
İş yeri önüne gelen mağdurlardan bazılarının 60 bin, 350 bin, 1,5 milyon lira, kimisinin de ziynet eşya alıp yatırım amaçlı bıraktığı ileri sürüldü. Bazı mağdurların dün gün içinde para bıraktığı, bazı mağdurlara da bozdurdukları ziynet eşyalarının parasının akşam hesaplarında olacağının söylendiği öne sürüldü. Mağdurlar, paralarının akşam hesaplarına geçmemesi üzerine kuyumcuyu aradıklarında ulaşamadıklarını ve iş yeri önüne geldiklerini anlattı.
DÜKKANIN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR
İş yeri sahibine ulamayınca gece saatlerinde kuyumcu önüne gelen vatandaşlar, gece saatlerinde dükkanın önüne gelip, açılmasını bekledi. Ancak dükkanı açan olmayınca vatandaşlar büyük şok yaşadı. Mağdurlardan bazılarının dün akşam polise başvurduğu, bazılarının ise durumun anlaşılması üzerine iş yerinin önüne geldikten sonra polis merkezine gittiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!