Duyan koştu! Saatlerdir bekliyorlar

İHA

Diyarbakır'da bir kuyumcunun vatandaşların ziynet eşyalarıyla kaçtığı yönündeki iddia üzerine mağdurlar sokağa döküldü. Saatlerdir kapalı dükkan önünde bekliyorlar.

İHA'nın haberine göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, iddialara göre çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı. Kuyumcu önüne gelip mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların beyanına göre, iş yerinin dün akşam saatlerine kadar açık olduğu belirtildi.

KİMİ PARA VERDİ, KİMİ ZİYNET EŞYASI ALDI

İş yeri önüne gelen mağdurlardan bazılarının 60 bin, 350 bin, 1,5 milyon lira, kimisinin de ziynet eşya alıp yatırım amaçlı bıraktığı ileri sürüldü. Bazı mağdurların dün gün içinde para bıraktığı, bazı mağdurlara da bozdurdukları ziynet eşyalarının parasının akşam hesaplarında olacağının söylendiği öne sürüldü. Mağdurlar, paralarının akşam hesaplarına geçmemesi üzerine kuyumcuyu aradıklarında ulaşamadıklarını ve iş yeri önüne geldiklerini anlattı.

DÜKKANIN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

İş yeri sahibine ulamayınca gece saatlerinde kuyumcu önüne gelen vatandaşlar, gece saatlerinde dükkanın önüne gelip, açılmasını bekledi. Ancak dükkanı açan olmayınca vatandaşlar büyük şok yaşadı. Mağdurlardan bazılarının dün akşam polise başvurduğu, bazılarının ise durumun anlaşılması üzerine iş yerinin önüne geldikten sonra polis merkezine gittiği öğrenildi.