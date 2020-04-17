17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı karantina ihlallerinin artması üzerine ülkenin kuzeyinde bir ay süresince sıkı yönetime benzer tecrit uygulamasına geçme tehdidinde bulundu.
Duterte, televizyonda yayınlanan konuşmasında, karantina kurallarına yeterince uyulmaması halinde sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını sıkı biçimde uygulamak üzere polis ve askeri görevlendireceğini açıkladı.
Rodrigo Duterte, "Sadece biraz disiplin talep ediyorum. Polis ve ordu, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasaklarını zorla uygulatacak. Yapacaklar. Sıkı yönetim gibi. Seçim sizin." ifadesini kullandı.
Asker ve polise hazır olması talimatı veriyorum" ifadelerini kullanan Duterte, sıkı yönetim emrini gelecek hafta verebileceğini belirtti.
KISITLAMALARA KARŞI GELENİ VURUN DEMİŞTİ
Duterte önceki açıklamalarında, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söylemişti
Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı tehdit etmişti.
Filipinler'de hafta başında Kovid-19 vaka sayısının 2 haftada 2,5 kattan fazla arttığı açıklanmıştı. Kovid-19 nedeniyle 362 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 5 bin 660.
Filipinler polisi, mart ayından bu yana karantina ihlalinde bulunan yaklaşık 120 bin kişinin uyarıldığını açıkladı.
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