Düşünme zamanı: Sizi zorlayacak 7 farklı bulmacayı çözmeye hazır mısınız?
Vücuttaki kasların güçlü kalmasına ihtiyaç duyulduğu gibi beynin de sağlıklı kalabilmesi için sürekli egzersize ihtiyacı vardır bu yüzden beyin jimnastiği yapmak iyi gelebilir. Peki, zihninizi zorlayacak bu bilmeceleri görmek ister misiniz? İşte, sizin için birbirinden farklı 7 bulmaca!
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Bulmacalar, genellikle zihinsel egzersiz amacıyla hazırlanan ve çözülmesi için düşünme, mantık yürütme ve problem çözme becerilerini gerektiren oyunlardır. Bazı bilmeceler basit görünebilir ancak sandığınız kadar kolay çıkmayabilir. İşte, bulmaca severleri heyecanlandıracak 7 farklı soru ve cevapları...
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1. soru: Bu görselde yanlış olan nedir?
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Cevap: Kuafördeki iki kadının saçlarının yansımaları tam tersi şekilde olmalıdır çünkü görselde uzun saçlı kadının aynasında kısa saç vardır, kısa saçlı olanda da uzun saç görülmektedir.
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2. soru: Bir iş adamı ofisine geldiğinde masasından çok önemli bazı belgelerin kaybolduğunu gördü. Polis 3 kişiden şüphelendi ve her biri ofise bile gitmediklerini söyledi. Kim yalan söylüyor?
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Cevap: Yerdeki ayak izleri kimin yalan söylediğini ortaya çıkartıyor. Yani, kadınların ikisi de topuklu ayakkabı giydiğine göre görseldeki ayak izi sağdaki adamın ayağıyla uyuştuğundan hırsız sağdaki adamdır.
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3. soru: Bir adam kaçırılıp eve kilitlendi. Evin 4 kapısı vardı ve sadece birinden kaçabilirdi. İlk kapının arkasında onu donarak öldürecek kadar soğuk var. İkinci kapının arkasında çok aç köpekbalıkları var. Üçüncünün arkasındaki oda zehirli gazla dolu. Dördüncüsünün ise öyle güçlü bir güneşi var ki her şeyi yakıyor. Hangi kapıdan kaçabilir?
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Cevap: Güneş battığı zaman 4. kapıdan kaçabilir, böylelikle yakıcı güneşten kurtulmuş olur.
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4. soru: Tom, bir seri katilin az önce binaya girerken görüldüğünü söyleyen anonsu duydu ve dışarı çıkmaya karar verdi. Beklerken bulunduğu kata aynı anda 2 asansör geldi ve ikisinde de çok şüpheli görünen bir adam vardı. Hangi asansöre binmeli?
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Cevap: Suç romanlarında genellikle tehlikenin yerin altından geldiğine dair vurgular bulunur ve burada da durum aynıdır. Yani katil, alttan geleceği için sağdaki adam suçludur.
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5. soru: Bir prenses bir kuleye kilitlendi. Dördüncü kapıdan kaçabileceğini öğrendi. Ama sadece 3 kapı varsa 4 numaralı kapıyı nasıl bulabilir?
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Cevap: Kapıların üzerindeki semboller aslında sayıları gösteriyor. Yani en soldaki kapıda 4, ortadakinde 1, en sağdakinde ise 2 yazıyor. Dolayısıyla prenses en soldaki 4 numaralı kapıdan çıkmalıdır.
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6. soru: Bir adam yakalandı ama kaçmasının 3 olası yolu var. Bir çıkışta kızgın köpekler var. İkincisinde 5 dakikalık zamanlayıcısı olan bir bomba var ve şu anda çalışıyor. Üçüncüsünün ise silahlı bir koruması var. Hangisini seçerse kaçabilir?
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Cevap: Bomba 5 dakika içerisinde patlayacağı için zaten alan da toz duman içerisinde kalacak ve böylelikle ortadaki çıkışı kullanabilecek.
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7. soru: Bu kadınların ikisi de bekar ama içlerinden birisi uzun yıllar yoksulluk içinde yaşadıktan sonra borcunu ödemek için banka soydu. Hangisi olduğunu tahmin edebilir misiniz?
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Cevap: Soldaki kadın gösterişli kıyafetlerle pahalı mücevherlere sahip, bunların yanı sıra bir kişinin yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği var. Bu yüzden sağdaki ortalama bir hayat yaşadığı gözüken kadına göre daha zengin durduğundan cevap soldaki kadındır.
Kaynak: Bright Side
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