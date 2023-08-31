Ancak bu mücadelenin sonucu büyüleyici ve bize doğru seçimlerle fast food'u dengeli beslenmeye dahil edebileceğimizi gösterse de, bu herkesin dışarı çıkıp bu mücadeleyi denemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun yerine, düzenli olarak fast food yemekten kaynaklanabilecek olası yan etkileri görmek için okumaya devam edin ve doktorunuzla veya diyetisyeninizle sizin için en iyi beslenme planı türü ve kişisel sağlık hedefleriniz hakkında konuşun.