Ebeveynlerin hamilelik döneminde en fazla korktuğu şey düşüktür. Çünkü düşük çok anlık ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşir. Düşüğe neden olan durumlar kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Yaş faktörü, genetik yatkınlık, alkol/sigara gibi zararlı maddelerin kullanımı, ağır kaldırmak gibi nedenlerle düşük oluşabilmektedir. Bu içeriğimizde düşük nedir, nasıl olur ve nasıl anlaşılır? Düşük yapma belirtileri neler ve kanaması kaç güç gibi? Soruların yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte düşük hakkında bütün merak edilenler…
Düşük Nedir
Düşük nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. En basit haliyle düşük bebeğin doğacak kadar olgunlaşmadan anne adayının bedeninde dışarı atılması durumudur. Düşük kelimesi 20. Haftanın öncesindeki gebelikler ya da fetüs 500 gr. Ağırlığından daha küçükse kullanılmaktadır. Değerler bunların üzerindeyse durum düşük olarak adlandırılmaz “ölü doğum” ya da “prematür” şeklinde isimlendirilir.
Düşük Neden Olur
Düşük neden olur sorusu çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Düşük nedenleri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Bazı bebeklerde oluşan kromozom anormallikleri düşüğe neden olabilmektedir.
- Gebenin genel sağlık problemleri de düşüğe neden olabilmektedir. Örneğin hormon hastalıkları, tiroit hastalıkları, beklenmedik enfeksiyonda, rahimde ve servikste yaşanan problemler düşüğe yol açabilir.
- Düşüklerde anne adayının yaşının ileri olması önemli bir faktördür,
- Eğer anne adayı daha önceden düşük yaptıysa yine riskli bir durumda olabilir,
- Obezite bir diğer ifadeyle anne adayının aşırı kilolu olması düşüğe yol açan bir diğer durumdur,
- Alkol, sigara ve madde gibi fetüsün gelişimine zarar verecek maddeler de düşüğe yol açabilir.
Düşük Nasıl Olur
Düşük nasıl olur sorusu sorulmakta ve yanıtı merak edilmektedir. Düşüklerin önemli bir kısmı fetüsün gelişiminin normalin dışında olduğu durumlarda yaşanmaktadır. Eksik kromozom düşüklerin yarıdan fazlasına neden olan bir durumdur. Düşük çok anlık ve beklenmedik durumlarda olabilir. Bir anda ani bir kramp girerek ardından gelen kanamayla düşük oluşabilir. Düşük genellikle önceden haber vermez, belirti göstermez.
Düşük Nasıl Anlaşılır
Düşük nasıl anlaşılır sorusu kadınların yaşadıkları sorunları anlayabilmesi adına çok fazla sorulmaktadır. Çünkü düşüğün en yaygın belirtisi vajinal kanamadır. Tek başına kanama her zaman düşük habercisi değildir. Kanamayla beraber kasılma ve ağrılarda genellikle düşük esnasında görülmektedir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için alışagelmişin dışında bir kanama ya da ağrı hissedildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır.
Düşük Yapmak Ne Demek
Bebeğin normal gelişim süresini tamamlamadan vajinadan kanamayla dışarı atılmasını tanımlamak için kullanılan düşük tabiri düşük yapmak ile beraber kullanılmaktadır. Dolayısıyla düşük yapmak ne demek diye de sorulmaktadır.
Düşük Yapma Belirtileri
Düşük yapma belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Vajinadan gelen kanama ya da lekelenmeler,
- Belde ya da karında aniden gelen kramplar ya da ağrılar,
- Vajinadan pıhtı ya da parçaların gelmesi,
- Karnın ciddi şekilde ağrıması ya da karna giren kramplar,
- Bazen şiddetli bazen de hafif sırtta ağrı,
- Bazı kişilerde ateşin yükselmesine neden olabilir,
- Mide bulantısı
Düşük Kanaması Kaç Gün Sürer
Düşük kanaması kaç gün sürer sorusunun aslında kesin bir yanıtı yoktur. Çünkü bu durum kişiden kişiye değişmekle beraber 7 ile 15 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir.
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