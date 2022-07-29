Bebeklerin hastalanması ve grip olması aileleri tedirgin eder. Bu sebeple de bebeklerde grip neden olur ve nasıl geçer iyice bilinmesi gerekir. Buna ek olarak bebeklerde gribe ne iyi gelir? Onlar için en iyi doğal çözüm yolları nelerdir her birini beraber inceleyelim.
Bebeklerde Grip Neden Olur?
Genellikle nezle ile grip birbirine karıştırılır. Fakat her ikisi de birbirinden farklıdır. Peki, grip nedir?
Üst solunum yollarını olumsuz olarak etkileyen bir hastalık olan gribe influenza virüsü neden olur. Daha çok mevsim geçişlerinde yaygın olarak görülen grip, bebeklerde hemen fark edilmeli ve çözüm uygulanmalıdır.
O halde bebeklerde grip neden olur?
- Üşütme
- Soğuk algınlığı
- Hava değişimi
- Sütün ya da gıdanın çok soğuk verilmesi
- Gece soğuklarda bebeğin ince giydirilmesi
- Herkesin bebeğinizi ellemesi
- Hijyensiz ortamlar
Bu gibi etkenler bebeğinizde gribe sebebiyet verir. Öksürme ya da hapşırma yoluyla da bebeğinize bulaşabilen grip aslında gözünüzü korkutmamalı. Şimdi önereceğimiz tavsiyelere dikkat edince ve önleminizi alınca her şey daha kolay olacak.
Bebeklerde Grip Nasıl Geçer?
Bebeğin grip olduğu nasıl anlaşılır önce bunu bilmelisiniz. Eğer belirtileri doğru tespit ederseniz, tedaviye başlamanız da o kadar sağlıklı olacak. Bebeğinizde, ani ateş, öksürme, hapşırma, yutkunurken yüzünün ekşimesi, halsizlik, terleme gibi durumları gözlemlediyseniz, grip olduğunu anlayabilirsiniz.
Bebeklerde grip en hızlı dinlendirerek ve ılık bir duşa sokarak geçer. Evet, ilk yapmanız gereken ateşi olan bebeğinizi ılık bir suya sokmak ve iyice kurulamaktır. Eğer ateşi yoksa da vitaminlerle ve ek gıdalarla vücudunu güçlendirmelisiniz. Bunlara ek olarak;
- İlaç vermeyin.
- Doktora giderseniz verdiği ilaçları kesinlikle kullanın.
- Bebeğinizi dinlendirin.
- Anne sütü alıyorsa sık sık emzirin.
Bebeklerde gribe ne iyi gelir dediğimizde doğal çözüm yolları da arıyor olabilirsiniz. O zaman bir sonraki başlıkta aradığınızı bulacaksınız.
Bebeklerde Grip Doğal Tedavi Yolları Neler?
Konuyla ilgili en çok merak edilen bebeklerde grip tedavisi doğal yöntemler nelerdir? Sorusu oluyor. İlaç kullanmak istemiyorsanız ve doğal olarak bebeğinizi iyileştirmek istiyorsanız işte yapmanız gerekenler:
- Anne sütü bolca içmeli.
- Bol su içirin.
- Eğer burun akıntısı ya da öksürük varsa tuzlu su yapın ve dumanını bebeğinizin burnundan çekmesini sağlayın.
- Bebeğinizin başını hafifçe yükseltin.
- Doğal olması açısından bitki çayları hazırlayabilirsiniz. Ama bebeğinizin bu çayı tüketebilecek olması da son derece önemli.
- Nane limon hazırlayabilirsiniz.
İşte bu yöntemleri dikkate alarak çözüm uygularsanız bebeğinizi gripten kurtarmış olursunuz. Ayrıca kendiniz grip olduğunuzda da benzer yöntemlerle kısa sürede atlatmayı başarırsınız. Sadece bu konuda bilinçli olmalısınız ve bebeğiniz grip olduğunda hemen nedenini tespit ederek uygun tedavi yöntemini uygulamalısınız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!