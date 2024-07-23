Düşük kalorili diyetlerle vücudunuza kötülük yapıyor olabilirsiniz! İşte düşük kalorili diyetlerin vücuda etkileri

VÜCUDUNUZ BESİNSİZ KALIR

Hayatınızı sürdürebilmek adına vücudunuza her gün ihtiyaç duyduğu besinleri vermeniz gerekir. Düşük kalorili diyetlerde vücudunuz besinsiz kalır. Vücudunuzun karbonhidrata da proteine de sağlıklı yağlara da ihtiyacı var. Önemli olan ölçülü gitmek. Metabolizmanız çalışabilmek için tüm bunlara ihtiyaç duyar. Ona bunları vermezseniz çalışamaz ve bir süre sonra kilo veremezsiniz.