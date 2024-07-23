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        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Düşük kalorili diyetlerle vücudunuza kötülük yapıyor olabilirsiniz! İşte düşük kalorili diyetlerin vücuda etkileri | Sağlık Haberleri

        Düşük kalorili diyetlerle vücudunuza kötülük yapıyor olabilirsiniz! İşte düşük kalorili diyetlerin vücuda etkileri

        Kış mevsiminde ayarı biraz kaçırınca pek çoğumuz yaz başında hızlı kilo vermenin yollarını arıyor ve bazen de düşük kalorili diyetlerin kapısını çalıyoruz. Ama size kötü bir haberimiz var. Mucizevi etkiler vaadiyle planlanan düşük kalorili diyetler sağlığımız açısından pek de mucizevi etkiler bırakmıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:00
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        • 1

          Kilo vermek pek çoğumuz kabul etmese, edemese de uzun ve sabır isteyen bir süreç. Kilo verirken vücudumuzun sadece ağırlığını azaltmıyoruz, sağlığımıza etkisi olacak değişiklikler yaşanmasına zemin hazırlıyoruz. Evet kilo vermek için kalori açığı yaratmak zorundayız ama bu kalori açığı ile besin değeri açığını birbirine karıştırmamalıyız.

        • 2

          Kısa sürede çok fazla kilo vermenizi vaadeden düşük kalorili diyetler, beslenme uzmanları tarafından çoğunlukla tavsiye edilmez. Bunun nedeni, kilo vermek için, kalori almamak uğruna sağlığımızı tehlikeye atacak sonuçların meydana gelme olasılığı.

        • 3

          Düşük kalorili diyetlerle genelde aç kalırsınız. Aç kalmak kilo vermenizi sağlamaz. En azından uzun vadede zayıf ve sağlıklı kalmanızı sağlamaz... Kilo vermek için çok iyi beslenmeniz gerekir. Aksi halde vücudunuzun başına geleceklere gelin beraber bakalım.

        • 4

          VÜCUDUNUZ BESİNSİZ KALIR

          Hayatınızı sürdürebilmek adına vücudunuza her gün ihtiyaç duyduğu besinleri vermeniz gerekir. Düşük kalorili diyetlerde vücudunuz besinsiz kalır. Vücudunuzun karbonhidrata da proteine de sağlıklı yağlara da ihtiyacı var. Önemli olan ölçülü gitmek. Metabolizmanız çalışabilmek için tüm bunlara ihtiyaç duyar. Ona bunları vermezseniz çalışamaz ve bir süre sonra kilo veremezsiniz.

        • 5

          DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER İŞTAHINIZIN ARTMASINA NEDEN OLUR

          Normal şartlarda çok hızlı acıkmayan ve enerjinizi gün içinde verimli kullanabilen biriyken bir anda sürekli acıkan ve diyeti bıraktığı anda eskisinden 4-5 kat daha fazla yemek yemek isteyen birine dönüştüyseniz bunun nedeni düşük kalorili diyetler. Düşük kalorili diyetler iştahınızı zannettiğiniz gibi düşürmez aksine artırır.

        • 6

          UYKU SORUNLARIYLA TANIŞIRSINIZ

          Düşük kalorili beslenmek uyku sisteminizi çökertir. Uykuya dalmakta ve derin uykuda zorluklar yaşamak düşük kalorili beslenenlerin başına sık gelen etkilerdendir.

        • 7

          KAS KAYBI YAŞARSINIZ

          Kilo verirken yapmanız gereken şey yağ oranınızı azaltırken kas oranınızı yükseltmek olmalıdır. Vücudunuzun kas oranını artırmadan kilo vermek de verilen kiloyu korumak da zorlaşır. Düşük kalorili diyetler kas oranınızı artırmayı bırakın azaltmanıza neden olur.

        • 8

          BAŞ AĞRISI, KABIZLIK VE MİDE SORUNLARI KAPIDA

          Düşük kalorili diyetler ve sürekli açlık kronik baş ağrılarına ve mide bağırsak sorunlarına neden olur. Vücudunuzun enerjisi biteceğinden baş ağrıları ortaya çıkar. Kan dolaşımı yavaşlar bu da baş ağrılarının şiddetlenmesine yol açar. Düşük kalorili beslendiğinde bağırsaklarınızın çalışması için ihtyiaç duyduğu lif de azalır. Sindirim problemleri yaşanması kaçınılmazdır.

        • 9

          SAÇLARINIZ DÖKÜLEBİLİR...

          Yediğiniz şeylerden vücudunuzun dengesini kuran vitamin ve mineralleri de aldığınızı unutmayın. Düşük kalorili diyetler yüzünden vücudunuzu besinsiz bıraktığınızda kan değerleriniz düşer, saçlarınız dökülmeye başlar. Çünkü besinsiz kalan vücudunuz elindeki tüm enerjiyi iç organlarınızın çalışmaya devam etmesine harcar. Saçlar ve tırnaklar gözden çıkarılır...

        • 10

          SÜREKLİ YORGUN VE BİTKİN HİSSEDERSİNİZ

          Besinler sadece fiziksel sağlığınız için değil mental sağlığınız için de gerekli. Eğer çok fazla aç kaldığınız düşük kalorili diyetlere takılıp kalırsanız sürekli yorgun ve bitkin hissedeceksiniz.

        • 11

          Ayrıca mutlu olmanız zorlaşacak, depresif ruh haline gömüleceksiniz. Kolunuzu kaldıramayacak kadar yorgun hissederken nasıl kilo verebilirsiniz?

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