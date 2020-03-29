29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aksal, yaptığı açıklamada, geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler 50 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabileceklerini belirtti.
50 bin üzeri kredilerin en az yüzde 50 oranında sübvanse edileceğini ifade eden Aksal,"Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz 100 bin liraya kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi."şeklinde konuştu.
Sadece çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmediğini vurgulayan Aksal, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiğini, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını bildirdi.
Aksal, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların da Halkbank'a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında anapara ve faiz ödemelerinin de 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceğini söyledi.
TARIM, EĞİTİM VE SAĞLIĞA ATAMA YAPILACAK
Fatma Aksal, dünyada birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğü, ekonomisinin alarm verdiği bir dönemde Türkiye'nin başta sağlık ve eğitim olmak üzere tarım sektörüne de destek amacıyla binlerce atama gerçekleştirdiğini anımsattı.
Bu süreçte 20 bin öğretmen ataması yapıldığını, 32 bin sağlık çalışanının kısa süre içerisinde görevine başlayacağını aktaran Aksal, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 100 milyar liralık kaynak seti devreye alındı. 32 bin atanması yapılacak sağlık çalışanından Edirne’ye 100 temizlik, 12 güvenlik görevlisi ile 5 klinik destek elamanın yanı sıra yine Edirne’ye (KPSS) ile 104 sağlık personeli atanacak." dedi.
TARIMA 2 BİN 153 PERSONEL ALINACAK
Aynı zamanda TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü olan Fatma Aksal, 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alımının 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacağını belirtti.
Aksal, bu dönemde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri atamasının da yapılacağını sözlerine ekledi.
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