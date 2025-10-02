Düşen klima kazaya neden oldu!

Düşen klima kazaya neden oldu!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde içinde yolcu bulunan özel bir halk otobüsü, klima ızgarasının kopup savrulmasının ardından geri manevra yaptı.

REKLAM advertisement1

İHA'nın haberine göre bu sırada tünelden çıkan bir sürücü önündeki minibüsü görünce şerit değiştirmeye çalışırken kaza yaptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GERİ MANEVRA YAPTI

Kaza geçen 14 Ağustos günü ilçeden Zonguldak istikametine giden tünel çıkışındaki viyadükte yaşandı. Hüseyin A. idaresindeki minibüs tünelden çıkıp viyadüğe geldiği sırada klima ızgarası tavanından koparak yol kenarındaki boşluğa savruldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü Hüseyin A., duraksadı ardından da aracını geri manevra ile sürmeye başladı. Bir süre geri gelen sürücü, ızgaranın yakınına geldiğinde minibüsü durdurdu. Bu sırada tünelden çıkan Tarık Ayaz, otomobiliyle önünde duran halk otobüsüne vurmamak için şerit değiştirmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak otomobil kontrolden çıkarak önce savruldu ardından da bariyerlere çarpıp hasar alarak durabildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri Ayaz'ın imdadına koşarak araçtan çıkarmaya çalıştı. Halk otobüsü ise yoluna devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansa hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü, halk otobüsü şoförü Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu.