Dursun Özbek: TFF seçimi daha erken yapılmalı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurduğu seçimli genel kurulun erkene çekilmesi gerektiğini söyledi.

Özbek, konuyla ilgili olarak, "İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ayrıca, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.