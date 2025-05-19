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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması: Kalacaklar mı? - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması: Kalacaklar mı?

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili konuşan Özbek, "Bildiğiniz gibi çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil, onun dışında da bayağı uğraşımız oldu" dedi. Özbek ayrıca Osimhen ve Muslera ile ilgili gelen soruları da cevapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:18
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        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

        Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Özbek, şunları söyledi:

        "KAZANDIĞIMIZ EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUK"

        "Tesisimiz yaklaşık 1.5 aydır hizmet veriyor. Buradaki sahaların ve konaklamaların takımımıza güç kattığını hep beraber gördük. Oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı ve başarıyı da beraberinde getirdi. Bildiğiniz gibi çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil, onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Bu şampiyonluğumuzun böyle güzel bir güne denk gelmesi çok önemli"

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        "6-8 AY SONRA KEMERBURGAZ'I TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

        "Şu anda içinde bulunduğumuz bina ve önde gördüğünüz iki tane nizami futbol sahası yaklaşık 30 dönüm üzerine oturuyor. Bu, projemizin %60-70'lik kısmı. Arkaya doğru baktığınız zaman yaklaşık 100 dönüm daha bize ait olan bir arazi var. Bu 100 dönüm üzerinde de altyapı tesislerinin inşaatına önümüzdeki ay başlıyoruz. 4 tane futbol sahası, 1 de maç oynamak için tribünlü bir saha yapıyoruz. Zannedersem 6-8 ay arasında o tesislerin inşaatı da bitmiş olacak. Dolayısıyla buradaki yerleşkemizi tamamlamış olacağız. Futbol ekonomisinin geldiği yer, büyümesi, gelişmesi bizim bu tesisi de yapmamıza sebep olan hususlardan bir tanesidir. Florya çok önemliydi, çok büyük anılarımız var ama Florya artık bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Onun için Florya’yı da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Burayı da futbolumuzun yeni mabedi olarak genel kurulu üyelerimize, taraftarlarımıza daha iyi, büyük bir Galatasaray seyredebilmesi için hizmetine açmak adına büyük gayret sarf ediyoruz"

        "OSIMHEN İLE KONUŞACAĞIZ"

        Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Özbek, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen de çok iyi bir futbolcu ve Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Herkes böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Biz de bu çağrılara kulak veriyoruz. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar. Kendi düşünceleri var. Bu sevgi seline nasıl cevap verecek, önümüzdeki günlerde bu konuyu konuşacağız. Kendisinin vereceği karara göre yönetim kurulumuz bir karar alacak. Şöyle bir tereddüt olmasın, her Galatasaray'lının istediği gibi yönetim kurulu da Osimhen'i gelecek sezon Şampiyonlar Ligi sınavında takımda görmek istiyor. Maçtan sonra bir kutlama yemeğine gittiler. Sonrasında bir görüşme şansımız olmadı." dedi.

        "EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ..."

        "Bu sezon en sevindiğim maç dünkü Kayserispor maçı. En üzüldüğüm maç ise Young Boys maçı. Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için 1.5 ay önce çalışmaları başlattık."

        MUSLERA AÇIKLAMASI

        "Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz."

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