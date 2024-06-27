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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Milli Takım'a destek: Sıra şimdi Avusturya'da - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Milli Takım'a destek: Sıra şimdi Avusturya'da

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 performansını değerlendirerek, "Milli takım tüm Türkiye'yi sevince boğdu, şimdi sıra Avusturya'da!" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:19
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        Dursun Özbek'ten Milli Takım'a destek
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

        Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özbek, A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) gösterdiği performansın mutluluk verici olduğunu söyledi.

        F Grubu'ndaki son maç olan Çekya müsabakasını televizyondan izlediğini aktaran Özbek, "Maçı televizyondan izleme durumunda kaldım. Zor bir maç oldu. Endişelendiğimiz dakikalar oldu. İnancımız tamdı. Millilere dün mesaj gönderdim. Onlara inandığımızı, onların gereken neticeyi alacağını söylemiştim. Beni mahcup etmediler. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Tüm Türkiye’yi sevince boğdular. Şimdi sıra Avusturya’da. İnşallah onları da geçeceğiz. Başkanı aradım, sayın bakan da oradaydı. Hepsini tebrik ettim. Vereceğimiz destek manen onlara dua etmek. Bu tip başarılara Türkiye’nin ihtiyacı var. Avusturya maçından da benzer bir sonuç alınacaktır. Büyük bir sevinç yaşayacağız hep beraber" diye konuştu.

        "HERKES MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK İSTER"

        Sosyal medyada A Milli Takım ile ilgili iddialar hakkında da açıklamalar yapan Başkan Özbek, "Herkes milli takım için orada olmak, o formayı giymek ister. Maç heyecanıyla bazı görüntüler olabilir. Maçın heyecanına vermek lazım. Milli takımda olmak önemli ve onurlu bir görev. Herkesi tebrik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Mezuniyet töreni ile ilgili konuşan sarı-kırmızılı camianın başkanı, "Ülkeye verdikleri hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir üniversite kurdular. Geçen sene de gelmiştim. Bu sene de severek geldim. Hayatlarına yeni başlıyorlar. Onlara tavsiyelerimiz belki onlar için önemli olabilir. Önümüzdeki seneler için gençlere başarılar diliyorum" dedi.

        Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ise, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de gençlere mihmandarlık yapması bizim için çok önemli. Dursun Başkan gençleri hiç yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

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