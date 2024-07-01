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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Michy Batshuayi yanıtı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Michy Batshuayi yanıtı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı. Bir gazetecinin Galatasaray'ın Michy Batshuayi'yi transferine ilişkin sorusuna Özbek, "Yarın sabahı bekleyin. Onunla ilgili de bilgi alıp size vereceğiz." yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:56
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        Dursun Özbek'ten Batshuayi yanıtı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

        İlçedeki bir eğlence merkezinde düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Ümit Karan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

        Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, Derneğin daveti üzerine Bodrum'a geldiklerini ve taraftarlarla olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Daha önce 40 gün 40 gece şampiyonluk kutlayacağını söylediğini hatırlatan Özbek, "Her derneğimizin organizasyonlarına katılıyorum. Çok büyük keyif alıyoruz. Geçen yıl da Bodrum'da kutlamıştık ve 24'üncü şampiyonluk sözünü vermiştim. Bu yıl da 25'inci şampiyonluk sözünü veriyorum, inşallah önümüzdeki yıl yine bu aylarda 25'inci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutlayacağız." dedi.

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        Özbek, transferlerle ilgili sorulan bir soruya, "Transfer için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmelerimiz daha hızlanacak. Mümkün olan en kısa sürede noktasal transfer yapacağız, eksikliklerimizi biliyoruz. Çok kısa sürede inşallah size daha farklı haberler vereceğim. Çünkü transfer imza atılmadan söylenmesi sakıncalı olan bir konu. Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek transferler bitince size de bilgi vereceğim." diye konuştu.

        Bir gazetecinin Galatasaray'ın Michy Batshuayi'yi transferine ilişkin sorusuna Özbek, "Sabahı bekleyin. Onunla ilgili de bilgi alıp size vereceğiz." yanıtını verdi.

        Dursun Özbek, 2 Temmuz'da Avusturya ile oynanacak milli maçla ilgili takıma da başarılar diledi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da transferle ilgili soruları yanıtladı.

        Bir forvet düşünceleri olduğunu belirten Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda onun bitmesini bekliyoruz. Eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle sağ bek orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz. Orta sahadaki oyuncularımız çok iyi. Biz en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Yine devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviyeler yapacağız." dedi.

        Birçok Galatasaraylı oyuncuya teklif geldiğini anlatan Buruk, "Galatasaraylı oyuncular her türlü gündemde, teklif alıyorlar ilgileniliyor. Çok önemli bir kadroya, çok önemli oyunculara sahibiz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her türlü desteği bize veriyor. Maddi ve manevi anlamda hep yanımızdalar. Biz de teknik ekip olarak çalışıyoruz. En iyi oyuncuyu almaya çalışıyoruz. Bu kolay olmuyor, en doğrusunu Galatasaray'a en yakışan oyuncu bulacağız." ifadelerini kullandı.

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        Buruk, bir gazetecinin rakip teknik direktörlerle ilgili sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

        "Her yıl zor, kolay bir yıl yok. Her senenin başlangıcında dört takım şampiyonluğa oynuyor. Trabzonspor yine kadrosunu korudu, önemli bir hocaya sahip yine transferler yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip hocalar getirdi. O yüzden bundan sonra kadrolar şekillenecek, lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak, ama yine dört takımın amacı şampiyonluk. O yüzden bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. Önemli olan bunu kolaya çevirmek. Biz de kazanarak kolaya çevirmeye çalışacağız."

        Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu da ilçede Galatasaray bayrağını kulübe yakışır şekilde dalgalandırmaya çalıştıklarını belirterek, kendilerine destek veren Özbek'e teşekkür etti.

        Gecede şarkıcılar Çelik ve Zara sahneye çıktı.

        Programa katılan birçok davetli Dursun Özbek, Okan Buruk ve Ümit Karan ile fotoğraf çektirdi.

        Gecede ayrıca Galatasaray'ın şampiyonluk kupası da sergilendi.

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