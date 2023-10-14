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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten flaş sözler: Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar! - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten flaş sözler: Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın engellenmeye çalışıldığını belirten Özbek, "Galatasaray'ın yükselen başarısı birilerini çok rahatsız etmiş vaziyette. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ın bu başarısını engellemeye çalışıyorlar. Bunu başarmak için Türk futboluna zarar vermekten de çekinmiyorlar. Sürekli bizi sahanın dışına çekmek için yoğun çabaları var. Biz bunlarla savaşırız, kimse merak etmesin" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:34
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        • 1

          Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Riva projesinden şu an kadar 170 milyon Dolar fayda sağladığını, 2-2.5 milyar TL bir getirisi daha olacağını ifade etti.

        • 2

          "BEKLENTİMİZ 2 MİLYAR TL CİVARINA GELDİ"

          Mecidiyeköy projesiyle elde edilen geliri açıklayan Özbek, "Bugüne kadar yapılan satışlar çerçevesinde nakit stoğu oluştu. Florya’daki araziyi alırken, kredite edecek bankaya şöyle taahhütte bulunduk; 18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy’deki rezidanslarında satışlarla öderiz dedik. Benim ve Erden kardeşimin teminat olarak imzalarını istediler. Zerre düşünmedik, ikimizde bu imzayı verdik. Geçen hafta buradan yapılan satışlardan nakit kısmından 898 milyon TL, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödeme yapıldı. Geride kalanı kasamızdan da tamamlayarak 1 milyar 85 milyon TL’nin tamamını geçen hafta ödedik. Mevcut satışlar sonrasında 486 milyon TL çek ve senet kasamızda var. 898 milyon TL ödeme yapıldı. 846 milyon TL de elimizde satılabilecek burada mevcut dairemiz var. 2 milyar TL’nin üzerinde satışa gidiyor. Ödemenin içinde yaklaşık 200 milyon TL yapmış olduğumuz sermaye atışından pay var. Bu projeden 1.5 milyar TL hasılat bekliyorduk. Buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına geldi. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın birlikte olduğu zaman, barış ikliminde çalıştığı zaman başarılı olacağının en büyük kanıtı budur" şeklinde konuştu.

        • 3

          "KEMERBURGAZ FUTBOLUN YENİ BEŞİĞİ"

          Kemerburgaz Tesisleri’ndeki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Özbek, “Etkinlik yaptık, divan toplantısını orada gerçekleştirdik. Kemerburgaz futbolun yeni beşiği. Oradaki yerleşkemiz yaklaşık 15 bin metrekare. Florya’nın geleceği burada. Kemerburgaz bir üst hakkı yaklaşık 130 dönüm üzerinde olan bir arazi. Kısa sürede inşaatı bitirmek için çalışıyoruz. Florya’daki yerleşkemiz 4 bin 500 metrekare. Kemerburgaz toplam 14 bin 500 metrekare. Burayı geçtikten sonra Florya projesi başlayacak. Kemerburgaz projesinde 6 tane futbol sahamız olacak, ilk aşamada 2 tane olacak" diye konuştu.

        • 4

          "G.SARAY'IN 25 YILINI DİZAYN EDECEK PROJE..."

          Florya arazisi projesini gelecek yönetimleri düşünerek yaptıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Florya arazi toplam 62 dönüm. 20 dönüm Galatasaray tapulu malıydı. 40 dönümü Emlak Konut’tan aldık. Niye aldık? Gelen yönetimlerin önümüzdeki nesilleri hazırlaması değer yapması lazım. Florya tesislerimiz değişen futbol ekonomisinden dolayı Galatasaray’a yakışmıyordu. Florya arazisi bir rezidans bölge içinde kalmış bir arazi. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje yapmak lazımdı. 60 dönüm üzerinde projesi hazır. Ruhsatını alıp, Kemerburgaz’a taşındıktan sonra inşaata başlayacak. Galatasaray önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir proje. Bu arsanın getirisiyle bir fon oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Galatasaray’ı yönetecek arkadaşlara kolaylık sağlayacak diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

        • 5

          "ALKIŞ İSTİYORUM, KADIKÖY'DEN DUYULSUN!"

          Futbol takımının başarılarından bahseden Özbek, "Geçen seneyi şampiyon tamamlayan futbol takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sene her zaman olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum. İstanbul’un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde, sevgili Okan hocamıza, teknik ekibine, bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy’den duyulsun. Biz Galatasaray'ız, bizim hayallerimizin ucu, bucağı olmaz. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz ve Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" şeklinde konuştu.

        • 6

          "KURDUKLARI KİRLİ KOALİSYON..."

          Galatasaray'ın başarısı engellemeye çalışanlar olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Tüm projelerimizi gerçekleştirip, kulübümüzü başarıya ulaştırmayı, Türk sporunun marka değerini yukarıya taşımaya çalışırken, etrafımızda olan biteni görmediğimizi kimse zannetmesin. Bugün Galatasaray'ın yükselen başarısı birilerini çok rahatsız etmiş vaziyette. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ın bu başarısını engellemeye çalışıyorlar. Bunu başarmak için Türk futboluna zarar vermekten de çekinmiyorlar. Sürekli bizi sahanın dışına çekmek için yoğun çabaları var. Biz bunlarla savaşırız, kimse merak etmesin. Siz bizim yanımızda, bizim önümüzde kimse duramaz. Bunu defalarca gördük. Sizin desteğiniz ve taraftarlarımızın verdiği destek Galatasaray'ın en büyük gücü" dedi.

        • 7

          Dursun Özbek ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden sonra kulübün yaptığı çalışmalar, Büyükçekmece arazisi, Kalamış tesisleri, Galatasaray Adası, spor salonu projesi, amatör şubelerdeki son durum ve Bankalar Birliği anlaşması konularında üyeleri bilgilendirdi.

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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