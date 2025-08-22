Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsoru MCT Technic oldu.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Can Natan, MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz katıldı.

Basketbol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde sorulan sorulara yanıt veren Dursun Özbek "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

"BİR PLANLAMA, HEDEF KOYMUŞUZ!" Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek." ifadelerini kullandı. "BARIŞ İÇİN RAPOR ALACAĞIM" "Barış Alper, birkaç gündür idmana çıkmıyor. Tavrı nedir?" sorusuna yanıt veren Dursun Özbek "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz. Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak. Hiçbir zaman şöyle bir hedef kurmadık; bu takımı yenileyelim, bu takıma yeni baştan transferler yapalım demedik. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büyük göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak transfer etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz." açıklamasını yaptı.

BARIŞ ALPER SORUSU VE O DİYALOG Basın toplantısında gelen "Barış Alper için net cevap bekliyoruz. Galatasaray satışına izin vermeyecek ya da şu kadar beklenti içerisindeyiz diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Dursun Özbek "Benim söylediklerimden ne anladınız?" yanıtını verdi. Bu diyalog sonrası basın mensubundan gelen "Satışa izin vermeyeceğinizi anladım." sözü üzerine Dursun Özbek "Teşekkürler..." dedi. "YAKIŞAN KALECİYİ ALACAĞIZ" "Kaleci transferi ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Hesaplamadığımız bir şeydi. Ben bu sene de Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle defalarca konuştum. Kalması için ısrarcı oldum. Haklı sebeplerle, ailesinin Uruguay'da olması nedeniyle gitti. Bu bizi kaleci transferine itti. Diğer noktalara göre daha geç başladık kaleci transferine. Arkadaşlarımız büyük çaba sarf ederek sonuçlandırmak istiyor. Amacımız Galatasaray'a yakışan kaleci transferini yapmak." dedi. YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI TFF'nin yabancı sınırının arttırılması talebini kabul etmemesi hakkında konuşan Dursun Özbek "Kulüpler Birliği'nde yabancı sınırı artışı için talep oldu. TFF kabul etti. Biz hazırlıklarımızı her iki cevaba göre de yapmıştık. TFF'nin reddetmesinden etkilenmeyiz. Çalışmalarımız her iki yönlü devam ediyordu. Mevcut şekliyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Galatasaray basketbol takımının yeni hedefler için mücadele edeceğini söyleyen Dursun Özbek, "MCT Technic geçen sene de forma sponsoruydu. Bu sene sponsorluğu büyüterek devam ettiriyoruz. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sponsorluklarımızın devamlılığı markalarımız ve ekonomimiz için önemli. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni hedefler için mücadele edecek. Avrupa'da kupa kazanmış bu şubenin potansiyelini en iyi şekilde göstereceğine inanıyorum. Dün FIBA başkanıyla yaptığım görüşmede Galatasaray'a verdikleri önemi bir kez daha gördüm. Tesisleşme çalışmalarıyla basketbol şubesine de en iyi olanakları sunacağız. Bu anlaşmanın Galatasaray'a, MCT Technic'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. REKLAM Geçen sezon yaklaşık 80 milyon avro civarında sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını söyleyen Özbek, "UEFA kriterleri çerçevesinde sponsorluklar, kriterlere uygunluğu sağlamak açısından son derece önemli. Geçtiğimiz sezon bu gelirlerin yüzde 80'inini takım için kullanabiliyordunuz. Bu sene bu kriter yüzde 70'e düştü. Dolayısıyla sponsorluk anlaşmalarının daha yukarı çekilmesi gerekiyor. Şu an aldığım intiba geçen sene yaptığımız sponsorluk gelirlerinin üstüne çıkacağımız yönünde. Bu sene Avrupa hedefimiz var. Bu çerçevede sponsorluk çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeler imzalanacak." ifadelerini kullandı. Errick McCollum'un takıma dönmesinden mutlu olduğunu söyleyen Özbek, "McCollum döndüğü için çok sevindim. Şampiyon kadromuzda kendisi de vardı. Galatasaray'a büyük katkı verecek. Kendisini tekrar görmekten mutlu oldum." dedi. Bu sene basketbolda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istediklerini söyleyen Can Natan ise, "Şubemize destekleri için teşekkür ederiz. Sponsorlarımızın desteği hayati öneme sahip. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık, bu sene kupayı almak istiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı kültürü oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, sarı-kırmızılı takımla güzel işler yapmak istediklerini aktararak, "Galatasaray'la yeni bir yola çıkıyoruz. Daha başarılı ve güzel işler yapmak istiyoruz. Sporda yeni bir kültür, yeni bir başlangıç için Galatasaray'la daha güzel işler yapmak için bu işe girdik. Çevreye katkı için Galatasaray ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çevremizin yanındayız." şeklinde konuştu. Furkan Yılmaz da, "Önceki sezon forma sponsoruyken bu sene yeni bir sponsorluk anlaşması yaparak isim sponsorluğuna gelmenin gururunu yaşıyoruz. Galatasaray'la yaptığımız bu işbirliğini bir sponsorluk olarak değil vizyon ortaklığı olarak görüyoruz." dedi. İmzaların atılmasının ardından tören, sarı-kırmızılı basketbolcularla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.