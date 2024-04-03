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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek, Erden Timur hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi.

İşte o sözler:

"Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da alıp şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda gündem başka yerlere gidiyor. Bu gidişat Galatasaraylılar'ı memnun etmiyor. Şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı, genel kurulunu topladı. Orada böyle bize hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük kalabalığın önünde Galatasaray Başkan Vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama mutlaka dinlemişsinizdir, tehdidin boyutu da lafzi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra... Nedir bu yahu! Nedir bu, nerede yaşıyoruz! Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun?"

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"BİR TARAFTARIN ÖLDÜRÜLMESİ MEMNUN MU EDECEK SENİ?" "60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmekle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun. Bu durumdan birisi vazife çıkarsa benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çoluğu çocuğu ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse... Bırakın onu, büyük bir taraftar kitlesi. Daha taze Trabzon'da bir olay yaşandı. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle... İlla Galatasaraylı bir yöneticinin değil, bir taraftarın öldürülmesi memnun mu edecek seni!"

"BİZDEN AYNI SEVİYEDE BİR CEVAP GELMEZ" "Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri, akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için yapılanlara herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Değer mi? Bir can gitse... Trabzon'da yaşadık işte. Onun üzüntüsü, tartışması bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm."

"BENZER TEHDİDİ TFF'DEKİ BİR TOPLANTIDA DA YAPMIŞTI" "Ben onun ağabeyi yaşındayım. Şunu bilsin ki, şampiyonluklar öyle tehditle falan kazanılmıyor. Şampiyonlar mertçe, delikanlı gibi sahada mücadeleyle kazanılıyor. Bunu bilmesinden fayda var. Bu bir değil iki değil. Benzer tehdidi TFF'deki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da aynı şekilde Erden Bey'i tehdit etmeye kalktı, ben de oradaydım. Gereken cevabı aldı yerine oturdu."

REKLAM "KONUŞMASINI AKIL SÜZGECİNDEN GEÇİRSİN" "Ayıptır yani! Şimdi baktığınız zaman kendisi eğitimli, yurt dışında eğitim görmüş, çok önemli bir ailenin ferdi. Yahu yakışıyor mu! Yakışıyor mu, tekrar söylüyorum. Akşam konuşmasını bir daha dinlesin. Sakin, akıl süzgecinden geçirsin ve yorumunu kendi kendisine yapsın. Hiç bu manada bizi zorlamasın. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaraylılar onun seviyesine inmeyecek."

"CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM" "Laf bitmiyor. Söylenecek o kadar çok şey var. Buradaki en önemli vurgulanması gereken şey, ülkenin huzuru. 60 milyondan bahsediyoruz, ülke zaten 85 milyon. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum ben. Bir ülkede birliği beraberliği tehdit eden konuşma olamaz. Hiç kimseden açık tehdit duymadım ben. Başka bir sektörü çağrıştırıyor yapılan konuşmalar. Acilen buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Cumhuriyet Savcıları, resmen hemen hareket etmeliler. Bu konuşma, bu tehdit cezasız kalmaması lazım. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak neyi konuşuyoruz yahu! Birbirimizi tehdit ediyoruz; bugün, yarın, gelecekte."

"KONTROLSÜZ HAREKETLERDEN SAKINMALI" "Gidişatımız doğru gidişat, iyi bir gidişat değil. Tekrar, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Hukukun artık gereğini yapmasını bekliyoruz. Olayla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Bundan sonra ben kendi taraftarıma, tüm futbolseverlere itidal tavsiye ediyorum. Geldiğimiz nokta çok kötü. Sporu seven herkesin itidalli davranması, kontrolsüz hareketlerden, laflardan sakınmalı." NE OLMUŞTU? "Her gece yatarken bizi düşün" Haberi Görüntüle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'u hedef alarak şu sözleri sarf etmişti: "Lugattaki kelimeleri insan versiyonu olsa, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz! Utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" diyerek 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."