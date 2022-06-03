Dursun Özbek projelerini tanıttı: 2023'te en çok kupa bizim olaca

Galatasaray Spor Kulübü´nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, düzenlenen lansmanla camiaya hedeflerini ve projelerini aktardı. Zorlu Gösteri Merkezi´nde gerçekleşen lansmanda Özbek´e Erden Timur da eşlik etti. Projelerini anlattığı lansmanda konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"SORUNLAR BİRLİKTE HAREKET EDEREK ÇÖZÜLÜR"

"Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok. Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. Çeşitli nedenlerle birleşme olmadı. 30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin (Öztürk) kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti."

"ÖNCELİKLİ HEDEF MALİ BAĞIMSIZLIK"

"Benim bir tane amacım var. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti. Bunlardan en önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşması o dönem gerekliydi. O dönem kulübün hareket alanını arttırmaya yönelikti ve iyi bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada bu konuda çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bankalar Birliği anlaşması nedir; Kulübün bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yaptığı bir bankada toplanıyor, kulübün diğer bankalardaki hesaplarına bir lira dahi gitmiyor. Konsorsiyum, devlete ait vergilerini tahsil ettikten sonra, kime ödeme yapacaksan bana bildir diyor kulübe. Yani nakit akışı, başkalarının emrinde. Ayrıca federasyonda iki tane yetkilisi var, turnuvalara katılmak için lisans almanıza karar veren kişiler. Temel değerlerinde özgülük olan bir kulübün bu durumu kabul etmesi mümkün, bu kabul edilebilir bir şey mi? Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor. Bu şartlarda sportif başarı kazanmamız mümkün değil. Bu nedenle Öncelikli hedefimiz kulübü yeniden mali bağımsızlığını kazandırmak."

"2023'TE EN ÇOK KUPAYI ALAN GALATASARAY OLACAK"

"2023'te hedefimizi paylaşmak istiyorum. Galatasaray, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Artık barışalım. Galatasaray en fazla ihtiyacı olan şey barışmaktır. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz, barışmaya ihtiyacımız var. Eğer seçilirsek, barışmayı sağlayacağımın sözünü veriyorum."

FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

Lansmanın ardından da basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, teknik direktör ve Fatih Terim için sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü´nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, düzenlenen lansmanla camiaya hedeflerini ve projelerini aktardı. Zorlu Gösteri Merkezi´nde gerçekleşen lansmanda Özbek´e Erden Timur da eşlik etti.

DURSUN ÖZBEK´İN PROJELERİ:

Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı. Dursun Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9,5 milyar TL´lik gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ada: Finansmanı Yönetim Kurulu tarafından karşılanacak olan Galatasaray Adası kısa sürede sosyal tesis olarak üyelerin kullanımına açılacak.

Florya Konut Projesi: Florya´daki Emlak Konut´a ait 40 dönümlük arazinin satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2´lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Colombus: Cemal Özgörkey´in vizyonu ve ekip arkadaşları ile geliştirilen bu projenin detayları haftaya açıklanacak.

Mecidiyeköy Binası: Binayı artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak geliştirmek hedefleniyor.

Riva: Halihazırda başarıyla devam eden projede bir değişiklik yapmadan ve beklenen gelirlerin herhangi bir şekilde kırdırılmadan 2022, 2023, 2024 ve 2025´te tahsil edilmesi ve orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için gereken izinlerin alınarak ilave konut inşaatına başlanılması planlanıyor.

Kemerburgaz Tesisi: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için altı nizamı sahalı modern tesisler tamamlanacak ve bir otel projesi yapılacak.

Spor Salonu: Çok amaçlı spor salonunun inşaatı bitirilecek ve perakende, etkinlik ve eğlence kullanımlarıyla gelir getirici hale getirilecek.

Hasnun Galip: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi´ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

Yeni Arazi Alımı: Gayrimenkul projelerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı, oluşturulacak Yeni Gayrimenkul Kazandırma Fonu ile arazi ve arsa alımına yönlendirilecek, gerekli çalışmaların yapılarak ileriki yıllarda değer artışlarından Galatasaray´a fayda sağlanacak.

GS Future (Dijital): Çocukluk Aşkımsın - Online Müze, Ömürlük Kombinem - Ali Sami Yen Stadyumu´nun 3D şekilde basılması sağlanacak ve ömürlük koltuk kombineleri satılacak. Augmented Reality kullanarak herkese kendi Ali Sami Yen Stadyumu üzerinden 3 boyutlu olarak tarihi maçlar canlandırılacak.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Gelecek 10 yılı planlayarak yola çıktıklarını belirten Dursun Özbek, ``Türkiye ve dünyadaki makroekonomik şartlar, daralan futbol ekonomisi ve imzalandığı zaman bir gereklilik olan, ancak ağır koşulları da beraberinde getiren Bankalar Birliği anlaşması ile Galatasaray mali bağımsızlığını kaybetmiştir. Mali bağımsızlık olmadan sürdürülebilir sportif başarı beklenemez. Galatasarayımızın mali bağımsızlığına kavuşması ve bugünkü düşük faiz oranlarında bile kulübe yük olan faiz sarmalından kurtulması için değer yaratıcı projelerden gelecek gelirler ile konsolide 2,6 milyar TL´lik finansal borcu eritmeyi ve kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından bir an önce çıkarmayı hedefliyoruz. Detaylıca çalışılmış, fizibilite raporları bağımsız kuruluşlarca hazırlanmış projelerimizden 2026 sonuna kadar yaklaşık 9,5 milyar TL net nakit akışı öngörüyoruz´´ ifadelerini kullandı.

"DEĞERİNİ BULMAYAN FUTBOLCUMUZU SATMAYIZ"

Her yerde Galatasaray´ın haklarını savunacaklarını dile getiren Dursun Özbek, ``Asla küçülmeyeceğiz, değerini bulmayan hiçbir futbolcuyu satmayacağız. Bütçe disiplininden vazgeçmeyerek heyecanımızı yeniden canlandıracak transferleri yaparak direk şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Galatasaray´ın haklarını tüm futbol ailesi paydaşları nezdinde koruyacağız. Maksadımızın Türk olmayan takımları da yenmek olduğunu unutmayarak Avrupa´da tekrar başarılı olmayı hedefleyeceğiz. Altyapıdan yetiştirilecek futbolcular ile sürdürülebilir gelir elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

`EUROLEAGUE´E WILD CARD İLE KATILMAK İSTİYORUZ´

Galatasaray Spor Kulübü´nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, diğer projelerini şu şekilde sıraladı:

"Erkek basketbolda NEF´in sponsorluğunda yakaladığımız başarılı yapıyı koruyarak FIBA Şampiyonlar Ligi sözleşmesinin bitimi ile Euroleague´e wildcard ile katılabilmek hedefimiz olacak"

"Aynı erkek basketbolda olduğu gibi kadın basketbol, erkek ve kadın voleybolda doğru sponsorlar ile o sponsorun şubenin profesyonelce yönetimine dahil olacağı bir model oluşturacağız"

"Maslak´taki Nevzat Özgörkey Binicilik Tesislerine ilave olarak uluslararası standartlara uygun yeni binicilik tesislerini alınacak arazilerimizin birinde hayata geçireceğiz"

"Galatasaray Adası´nda gerekli tadilat ve inşaatı yaz sezonu sonuna kadar yetiştirmeyi ve kürek takımlarımız için gerekli altyapıyı oluşturmayı planlıyoruz"

"Şampiyon olan sutopu şubemizdeki yapıyı koruyarak devam edeceğiz"

"Ege´de yelken branşımızın 12 ay kamp ve spor okulları için kullanabileceği bir tesis kuracağız"

"Son Genel Kurul´da kararı alınan engelli yüzme branşının oluşumuna destek vereceğiz"