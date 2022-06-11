DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sona İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 1974 yılında bitirdi. İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynadı.

Tam adı Dursun Aydın Özbek olan tecrübeli isim, 1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkanda yedek parçacılığa başladı. 1988 yılından beri de turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya‘da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam etmektedir.

Özbek, 2011 yılında Galatasaray‘ın başkanı Ünal Aysal‘ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında 25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray'ın başkanı seçildikten sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat‘ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi. 20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evlidir ve 2 çocuğu var.