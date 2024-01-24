Dursun Özbek: 5 misli hasılat yaptık

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ hasılatını 5 katına çıkardıklarını söyledi.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşması çerçevesinde ağır bir borç yükü altında olmalarına rağmen tüm branşlarda rekabetlerini sürdürdüklerini belirten Özbek, "Bankalar Birliği, Galatasaray'ın ürettiği bütün fonları bir yerde topluyor, faiz ve anapara ödemeleri için yarısını süpürüyor, diğer yarısını da Galatasaray'ın yönetilmesi için serbest bırakıyor. Bugün yönetimin ve 2024 mayısından sonra gelecek yönetimin de şu mecburiyeti var. Hesap yaparak, Galatasaray'ı olması gibi yönetmek için gereken para ihtiyacı neyse bunun iki mislini oluşturması lazım ki hem borcu tasfiye etsin hem de Galatasaray'ı yönetsin. Bu borç yükünden kurtulmak, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalışmalarımızda önemli aşama kaydettik. Çok yakın bir tarihte kulübümüz için hayati derecede önemli olan bu konuda müjdeli haberler vereceğiz. Bu sayede yaklaşık yıllık 950 milyon liraya varan faiz yükünden kulübümüzü kurtaracağız." ifadelerini kullandı. REKLAM Dursun Özbek, son dönemde futbol takımının maaş ve ödemeleri üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak için hamlelerin yapıldığını ileri sürerek, "Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu manipülasyonlara kesinlikle itibar etmeyin. Şu anda kulübümüzde ter döken oyuncularımızın prim dahil tüm ödemeleri yapılmıştır. 3-4 ay geriden geliyormuşuz gibi bir şey yok. Kulüp personelimize de ayın 1'i gelmeden maaş ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HASILATINI 5 MİSLİNE ÇIKARACAĞIZ" Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım 2023'ü kapsayan 6 aylık dönemde 3 milyar 87 milyon liralık hasılat yaptığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'de aynı sürede 592 milyon liralık hasılat yapılmış. O günden bugüne geldiğimiz zaman Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkarmışız. Bu rakamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmazsa Galatasaray, ihtiyacının iki misli fon üretmek zorundadır. Bu sene de çalışmalarımızı o yönde yaptık. Ayrıca Galatasaray Store ile rekorları kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaştık. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon avro satışla geçen yıla göre avro bazında yüzde 119 büyüme gerçekleştirdik. Ürün ve satış adedinde de önceki yıla göre yüzde 113 oranında büyüme sağladık. Bu son yıllardaki en yüksek satış adeti ve artış oranı anlamına geliyor. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." REKLAM Galatasaray Futbol Takımı'nın zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçtiğini aktaran Özbek, "Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmamız ve desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yarınki İstanbulspor maçına tüm taraftarımızı, stadımızda son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum." diye konuştu.

"SAYIN MURAT KURUM İLE UYUMLU VE VERİMLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMIMIZ OLDU" Dursun Özbek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Galatasaray Kulübünü ziyareti sonrasında oluşan gündem hakkında da konuşmak istediğini dile getirerek, "Sayın Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı, Bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisi ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadeler, bu 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır." ifadelerini kullandı. Son dönemde kulüp içinde bir mektubun dolaştığını aktaran Özbek, şunları kaydetti: REKLAM "Bu dilekçenin içeriğine diyeceğim hiçbir şey olmaz ama üslubunu ve kullanılan hitap şeklini kabul etmiyorum. Benim oturduğum koltuk genel kurulun bana emanet ettiği, kurucumuz Ali Sami Yen'in koltuğudur. Bu koltuk her şeyden yücedir. Günlük tartışmaların çok üstünde, korunması gereken bir makamdır. Sayın Divan Başkanı dilekçiyi okuduğu zaman kullanılan ifadeleri sizler de göreceksiniz. Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum. Bizim etik değerlerimiz, beni böyle düşünmeye sevk ediyor. Bana bir telefon uzakta olan kardeşlerim basın açıklaması ile kendilerini açıklamak istediler. Canları sağ olsun. Biz zafer yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Bu zafer yürüyüşünde ben ve arkadaşlarım maddi ve manevi hiçbir destekten, Galatasaray'ı başarıya taşımak için ne gerekiyorsa yapmaktan sakınmıyoruz. En önemlisi sizlerin bize verdiği desteğin devam etmesidir. Biz ne yaparsak yapalım sizin desteğinizden mahrum olduğumuz zaman yaptığımızın hiçbir kıymeti yok. Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor. Yarın başka değerli bir kardeşim bu koltukta oturacak. Bu koltukta oturan kişi kim olursa olsun başarı için tek bir şartı var. Kenetleme sürdüğü sürece yönetimler başarılı olur. Aslolan Galatasaray'dır gerisi de teferruattır." İLK 6 AYDAKİ GELİR GİDER FARKI 547 MİLYON LİRA Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da toplantıda mali konularda sunum yaptı. Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının ilk 6 aylık dönemdeki gelirlerinin 330 milyon 79 bin, giderlerinin 877 milyon 585 bin, gelir gider farkının ise 547 milyon 506 bin lira olduğunu açıkladı. İsmail Sarıkaya, Galatasaray Sportif AŞ'nin ilk 6 aylık dönemde 34 milyon 200 bin lira kar ettiğini dile getirdi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpte divan kurulu başkanlık seçimi, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.