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        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta dengesini kaybedip düşen kadın, tramvay ve kaldırım arasında sıkışarak öldü! - En son haberler

        Durakta dengesini kaybedip düşen kadın, tramvay ve kaldırım arasında sıkışarak öldü

        Konya'da tramvay durağında beklerken raylara düşen 45 yaşındaki Şerife Pekuzunoğlu fecişekilde can verdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:17
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        Tramvay durağında feci ölüm!
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        Konya'da eve gitmek için durakta beklerken dengesini kaybedip tramvay yoluna düşen Şerife Pekuzunoğlu (45), tramvay ve kaldırım arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Şehitler Cami tramvay durağında meydana geldi. Şerife Pekuzunoğlu, eve gitmek için durakta tramvay beklerden dengesini kaybedip, tramvay yoluna düştü.

        Bu sırada gelen tramvay kadına çarptı. Tramvay ve durağın kaldırımı arasına sıkışan Pekuzunoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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        Pekuzunoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılacak. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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