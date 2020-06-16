DHA

Çorum'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 6 kişi, kovalamaca sırasında polise ateş açtı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. (33),yaralı olarak yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde İpek Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu.

Araçtaki Melisa Ü. (21),Damla N. (23),Ömer Y. (27),Emre T. (27),Şenercan E. (23) ve İsmail Ç. (33),gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden polise ateş açılırken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. de yaralı olarak yakalandı. Firari şüphelinin nasıl yaralandığı henüz belirlenemezken, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.