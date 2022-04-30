AA

Bakan Karaismailoğlu, Kırklareli'nde, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılış törenine katıldı.

Tören öncesi direksiyon başına geçen Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek çevre yolunda test sürüşü yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, test sürüşünün ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katıldığı törende, çevre yollarının açılmasıyla Saray, Vize, Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezinin dışına aldıklarını söyledi.

Kara, hava, demir ve deniz yolu yatırımlarıyla "durmak yok yola devam" ilkesiyle canla başla çalışmaya devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, Türk mühendislerinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp milletin ve dünyanın hizmetine sunduklarını kaydetti.

Türkiye'de yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen peşinden Tokat'ı havalimanıyla buluşturduk. Bundan bir hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevreyolu'nu açtık, transit yolu şehir dışına taşıdık. Ardından Antalya'da Phaselis Tüneli ile Antalya-Kemer arasını 4 kilometre kısalttık. Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde 2023, 2035 ve 2053 hedeflerimize ulaşabilmek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gerekli alt yapıyı tesis ediyoruz. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş kadrolarla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarını tebrik eden Karaismailoğlu, "Kırklareli'nin ve tüm Trakya'nın bu mutlu gününde bizlerle olduğunuz için arkadaşlarım ve Kırklareliler adına şükranlarımı arz ederim." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılış kurdelesini kesti.

Hatıra fotoğrafı çektikten Karaismailoğlu, Karayolları işçileriyle sohbet etti.