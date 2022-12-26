Dünyanın Türkiye'ye ilgisi artıyor

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Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Netflix Kültürel Yakınlık Araştırması'na ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Suudi Arabistan ve Şili'den 13 bin kişi katıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Netflix üyeleri, üye olmayan kişilere kıyasla Türk yapımlarını 1,5 kat daha fazla izliyor.

Netflix'teki Türk dizi ve filmlerini izleyen kişilerin Türkiye'yi turist olarak ziyaret etme isteği, izlemeyenlere göre 2,6 kat daha fazla. Dünya genelinde turistik ilgisi en çok artan 3 ülke ise Brezilya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor.

TÜRKÇEYE İLGİNİN EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE ABD

Dizi ve filmler, Türkçeye duyulan ilgiyi de artırıyor. Netflix'teki Türk yapımlarını izleyenler arasında "Türkçe öğrenmek istiyorum" diyenlerin oranı, izlemeyenlere göre 4,6 kat daha fazla. Türkçeye ilginin en çok arttığı ülke ise ABD.

Netflix'teki yerli yapımları izleyenler arasında "Türk kültürüne ilgi duyuyorum" diyenlerine oranı, izlemeyenlerden yüzde 29 daha fazla. Benzer şekilde Türk mutfağına ilgi yüzde 29, Türk tarihine yüzde 27, Türk edebiyatına ise yüzde 22 artıyor.

Türk yapımlarını izleyenlerin Türk insanıyla tanışma, iş yapma isteği yüzde 27 yükseliyor. "Türk yapımlarını izledikten sonra Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetleri satın alma isteğim arttı" diyenlerin oranı ise yüzde 17.

Araştırma, kreatif sektöre ilginin de katlanarak arttığını gösteriyor. Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk yönetmenlere ilgisi 4,6 kat, oyunculara 4,9 kat artarken, oyuncuları sosyal medyada takip etme oranı 5.2 katına çıkıyor.