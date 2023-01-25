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Biz de size bu yazımızda dünyanın kaç türlü hareketi vardır ve dünya hareket eder mi? gibi soruların cevaplarını aktaracağız. Böylece dünyanın hangi hareketiyle hangi olaylar gerçekleşiyor, bunları daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçiyoruz.

Okuyun ve öğrenin!

Dünya Hareket Eder mi?

İlk olarak bu sorunun cevabını verelim: Dünya hareket eder mi?

Evet, dünya sürekli hareket eder ve asla durmaz. Eğer durursa her şey biter…

Dünyanın kaç türlü hareketi vardır diye merak ettiğinizi de biliyoruz. Dünyanın iki hareketi vardır:

- Kendi ekseni etrafında döner

- Güneşin etrafında döner

Peki bu hareketler neye sebep olur ve nasıl gerçekleşir? İşte bu önemli soruların cevaplarını da bir sonraki başlıkta bulacaksınız. Okumaya devam edin.

Dünyanın Hareketleri Nelerdir?

Bildiğiniz üzere dünyanın şekli yuvarlak değildir. Elips bir şekle sahiptir, ekvatordan şişik kutuplardan basık bir yapısı vardır. Bu şekle de ‘Geoit’ deniyor.

Buna ek olarak dünya sürekli döner ve her dönmesi de önemli sonuçları ortaya çıkarır. Dünyanın hareket etmesiyle günler, yıllar ve mevsimler oluşur. Gelin biraz daha detayına bakalım.

Dünyanın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi: Dünya sürekli kendi ekseni etrafında döner ve bu dönmesi ile bir gün tamamlanır. Yani daha önce dünya kendi etrafındaki hareketini ne kadar sürede tamamlar diye merak ediyorsanız işte cevabı: 24 saatte.

Bu hareket dünyanın günlük hareketidir. Batıdan doğuya doğru döner.

Güneşin Etrafında Dönmesi: Diğer hareketi de kendi ekseni dışında güneşin etrafında dönmesidir. Peki bu hareketin sonucu nedir?

- Güneşin etrafında döndüğü yola ‘yörünge’ denir.

- Güneş etrafında dönüşünü bir yılda tamamlar ve bu da yıllık hareketidir.

- Bu dönüş 365 gün 6 saat sürer ve yılları oluşturur. Güneş etrafında dönüşü tamamlandığında bir yıl tamamlanmış olur.

- Buna bağlı olarak da mevsimler oluşur.

Dünyanın Hareketlerinin Sonuçları

Aslında dünyanın hareketlerini anlatırken sonuçlarını da aktardık. Fakat biraz daha detayına bakalım.

- Gündüz ve gece oluşuyor.

- Gün içerisinde güneş ışınları dünyaya gelirken açı değiştirir ve böylece gölge boyları da değişir.

- 30 ve 60 derecelik basınç merkezleri oluşur.

- Yerel saat farkları oluşur.

- Mevsimler oluşur.

- Merkezkaç kuvveti olur. Böylece okyanus akıntıları sürekli yer değiştirir. Bu da sapmalara yol açar.

- Meltem rüzgarları oluşur.

Dünyanın her hareketi gördüğünüz üzere hayatımızı derinden etkileyen durumları oluşturuyor. Bu sebeple dünyanın kendi ekseni ya da güneş etrafında dönüşünü tamamlarken en ufak bir sorunun bile yaşanmaması gerekiyor. Zaten evrenin oluşumu gereği de bu mümkün olan bir durum değildir.

Dünyanın eski zamanlarda düz olduğu ve hareket etmediği düşüncesine inanılıyordu. Fakat sonra Galileo Galilei, her şeye rağmen dünyanın döndüğünü söyledi ve bu düşüncesinden de asla vazgeçmedi. Düşüncesini kanıtlayamasa da dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen Pisagor’dur fakat kanıtlayan kişi de Macellan’dır.

Tarihe baktığımızda aslında bazı gerçeklerin kanıtlanması için çok fazla kişi çaba göstermiştir ancak çok uzun çabalar sonucunda bu kanıtlanmıştır. Aynı dünyanın şekli ya da dünya hareket eder mi sorusunda olduğu gibi…

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos