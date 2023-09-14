Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te

"5 YILDA 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK"

Fıstık Müzesi'ni ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, "Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek ve kurumaya bırakılarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.