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        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyada uçan taksi hizmeti veren ilk şehir olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 22:55 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:55
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        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
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        BAE haber ajansı WAM'ın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, pilot ve 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.

        Fotoğraf: AP

        Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin, Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplam 4 istasyonu olacağı aktarıldı.

        Fotoğraf: AP

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        Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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