Çin'in Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı görevlileri dünyada ilk kez albino bir pandayı görüntülemeyi başardı.

Şiçuan eyaletinin güneyinde, nisan ayında çekilen görüntülerde ormanda yürüyen büyük beyaz panda kayıt altına alındı.

Bilim insanları pandanın albino olduğunu, bu yüzden tamamen beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahip olduğunu belirtti.

Bir veya 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen albino pandanın oldukça güçlü olduğu ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediği açıklandı.

Vahşi yaşamı gözlemlemek için yerleştirilen kamera tarafından kaydedilen görüntüden hayvanın cinsiyeti belirlenemedi.

Pandalarda albinoluk çok nadir görülüyor. Bu yüzden çekilen görüntüler araştırmacılar için büyük önem taşıyor.

Albinizm, göz, cilt ve saç rengini veren melanin pigmentinin yokluğundan ya da az olmasından kaynaklanan genetik bir durum olarak açıklanıyor.

Bilim insanlarına göre albinizm, vücut yapısını veya faaliyetlerini etkilemiyor, ancak Pekin Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Li Sheng'in ifadesine göre, albino hayvanlar direkt gelen güneş ışığına karşı daha hassas olabiliyor.