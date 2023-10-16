Dünyanın ilk 3 kameralı drone'u tanıtıldı

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İzlediğimiz bir ister sosyal medya içeriği veya ister bir dizi veya bir sinema filmi olsun görüntü kalitesi her zaman içeriği izleme arzusunu artıran önceliklerden... Özellikle havadan yapılan çekimler çevresel faktrörleri de içerisine katmasından dolayı doğal güzelliği de içerisine katarak içeriği zenginleştiriyor. Önde gelen üreticiler de bu sektörde kendisine pay alabilmek için yeni modelleri ile rekabeti kızıştırıyor.

Drone sektörü başta olmak üzere aksiyon kameralar, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerindeki ürünleri ile ön plana çıkan DJI, yeni ürünlerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

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YÜZDE 80'LİK PAZAR PAYI Global pazarda yaklaşık yüzde 80 pazar payına ulaştığını açıklayan Çin menşeili DJI, sinema sektörü profesyonelleri için geliştirilen Inspire 3, Ronin 2, Ronin 4D ve fotoğraf ve video dünyasında profesyonelleşen kullanıcılar için üretilen Mavic 3 Pro, Türkiye’deki teknoloji marketlerde ve yetkili mağazalarda satışa çıkarttı. SİNEMA DRONE'U INSPIRE 3 Film prodüksiyonlarının ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özelliklere sahip olması amacıyla yenilenen sinema drone'u Inspire 3, entegre tasarımı, 161° ultra geniş FOV gece görüş FPV'si ve O3 Pro iletim ve kontrol sistemi, en büyük film setlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek tam bir profesyonel ekosistem sunmayı hedefliyor. FPV kamera, görsel sensörler, konumlandırma antenleri ve depolama kartı yuvası, minimalist bir görünümün yanı sıra, TB51 akıllı ikili pilleri ile yenilenen model, 28 dakikaya kadar uçuş süresine, 94 km/saat'e kadar uçuş hızı, 8 m/s'ye kadar yükselme ve alçalma hızı ve 10 m/s'ye kadar dalış hızına sahip. İniş takımı indirildiğinde gimbal engelsiz 80° yukarı açılı çekimi destekleyerek görüntü yönetmenlerinin çarpıcı derecede yenilikçi çekimler yapmasına olanak tanıyor.

3 KAMERA MAVIC 3 PRO'DA Hasselblad Geniş Açılı Kamera, Orta Tele Kamera ve Tele Kamera, her zamankinden daha yaratıcı çekim seçenekleri için DJI Mavic 3 Pro'da bir araya getirilmiş. Farklı odak uzaklıklarına sahip üç kamerayı barındırarak havadan içerik yakalamada yeni bir çağ başlatan üçlü kamera sistemi ile dikkat çeken model, 43 dakikalık maksimum uçuş süresi, Çok Yönlü Engel Algılama ve 15 km HD Video Aktarımı özelliklerine sahip.