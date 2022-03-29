Dünyanın gözü İstanbul'da

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Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının bugün saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOPLANTININ AÇILIŞINDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı öncesinde Dolmabahçe'de görüşecek ve toplantının açılışında konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

KULEBA: ASGARİ TALEBİMİZ İNSANİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi.

Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.

Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.

LAVROV: BAŞARILI SONUÇLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.

Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar beyanda bulunmuştu.

KRİZDE TARAFSIZ DIŞ POLİTİKA

Türkiye, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana taraflarla görüşebilen ülke konumunda. Çeşitli defalar Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, NATO Zirvesi dönüşündeki açıklamalarında sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmesi ya da telefon teması olduğunu aktarmıştı.