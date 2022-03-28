Abramovich hakkında zehirlenme şüphesi

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ABD medyasından Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna işgalini sona erdirmesine yönelik müzakerelere yardım etme talebini kabul eden Abramovich ve Ukrayna ekibinin en az iki kıdemli üyesi zehirlendi.

Zehirlenme belirtileri olarak kırmızı gözler, sürekli ağrı ve yüzü ile ellerinde cilt soyulması gösteriliyor.

WSJ'nin bildirdiğine göre bu ayın başında yaşanan zehirlenme vakası sonrasında Abramovich ve Kırım Tatar milletvekili Rüstem Umerov da dahil olmak üzere Ukraynalı müzakereciler iyileşti ve hayatları tehlikede değil.

Konuya aşina bir kişi olayı Reuters'e doğrularken, Abramovich'in çalışmalarına kesinti vermediğini belirtti.

Kremlin, Abramovich'in Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde erken bir rol oynadığını, ancak sürecin artık iki tarafın müzakere ekiplerinin elinde olduğunu söyledi.

"MOSKOVA'DAKİ AŞIRILIK YANLILARININ İŞİ"

İddiaya göre Rus oligark ve diğer zehirlenenler, savaşı sona erdirmek üzere yapılacak görüşmeleri sabote etmek istediklerini düşündükleri Moskova'daki aşırılık yanlılarını suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkan Biden'a Rusya ile yapılan müzakerelerde yardımcı olabileceğini düşünmesi nedeniyle Rus oligark Roman Abramovich'e yaptırım uygulanmasını bekletmesini tavsiye etmişti.