Dünyanın en zengini Elon Musk, kime oy vereceğini açıkladı

HABERTURK.COM

SpaceX ve Tesla'nun kurucusu Elon Musk konuya ilişkin "Geçmişte Demokratlara oy verdim, çünkü onlar çoğunlukla iyilik partisiydi. Ama onlar artık bölünmenin partisi oldular ve bu yüzden artık onları destekleyemem. Cumhuriyetçilere oy vereceğim. Şimdi, bana karşı yürütecekleri kirli oyun kampanyalarını izleyin" dedi.

Kendisine yönelik saldırıların artacağını ifade eden Musk ayrıca "Bana yönelik siyasi saldırılar gelecek aylarda çok artacak" diye ekledi.

Musk, son dönemlerde Biden yönetiminin milyarderlere vergi gibi pek çok politikaları nedeniyle sert bir eleştirmeni olarak ön plana çıkmıştı.

50 yaşındaki milyarder geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alması durumunda eski Cumhuriyetçi ABD Başkanı Trump'ın yasağını kaldıracağını söylemişti.