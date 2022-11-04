'1+1 daire boyutunda' diye nitelendirdiği ayakkabılarıyla dünyada basmadık yer bırakmak istemediğini ifade eden Kösen, "Bugüne kadar yaklaşık 127 ülkeye gittim, 500'den fazla kez yurt dışına çıktım. Türkiye'yi gururla temsil ettim. Türkiye benim için çok önemli ve değerli bir ülke. Her yere gururla gidiyorum. Ülkemizi, ilimizi, insanlarımızı, kültürümüzü dünyaya tanıtmak amacıyla elimden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyorum" dedi.