Dünyanın en tehlikeli yollarından birisi Türkiye'de: Soğanlı Dağı Derebaşı virajları

RUS İŞGALİ SIRASINDA YAPILDI

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla yapılan yolda özellikle kış aylarında heyelan ve çığ gibi doğa olayları sıklıkla meydana geliyor. Yolda yer alan keskin virajları araçlar tek seferde dönemiyor ve karşılıklı iki aracın yol üzerinde geçmesi neredeyse imkansız.