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        Haberler Gündem Dünyanın en tehlikeli yollarından birisi Türkiye'de: Soğanlı Dağı Derebaşı virajları

        Dünyanın en tehlikeli yollarından birisi Türkiye'de: Soğanlı Dağı Derebaşı virajları

        Dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olarak gösterilen Soğanlı Dağı-Derebaşı virajları, Bayburt ile Trabzon arasında 3 bin 500 metre yüksekliğinde dik yamaçlardan oluşan ve iki şehri birbirine bağlayan bir yol. 1914 yılında Rus askerler tarafından yaptırılan yol adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:20
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        • 1

          DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLLARINDAN BİRİSİ SEÇİLDİ

          Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarının uğrak noktası. 13 keskin viraj bulunan yol, 2016 yılında "Dangerousroads.org" kullanıcıları tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından birisi seçildi.

        • 2

          RUS İŞGALİ SIRASINDA YAPILDI

          1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla yapılan yolda özellikle kış aylarında heyelan ve çığ gibi doğa olayları sıklıkla meydana geliyor. Yolda yer alan keskin virajları araçlar tek seferde dönemiyor ve karşılıklı iki aracın yol üzerinde geçmesi neredeyse imkansız.

        • 3

          UZMAN EKİPLERLE TIRMANILIYOR

          Doğa sporlarına elverişleri olan bölge uzman ekiplerle yılın belirli dönemlerinde kamp, trekking ve tırmanış için kullanılıyor.

        • 4

          Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından düzenlenen gezilere İstanbul ve İzmir'den pek çok kişi katılım sağlıyor.

        • 5
        • 6
        • 7

          Kaynak: AA

          Fotoğraflar: DHA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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