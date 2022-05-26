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Guardian'ın aktardığı habere göre, yapılan yeni bir araştırmayla dünyanın en tehlikeli şehirlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil ve Somali'nin başkenti Mogadişu olduğu belirtildi. En tehlikeli şehirlerin neredeyse üçte ikisinin Latin Amerika'da olduğu belirtildi.

Polis geçen perşembe günü 31 yaşındaki Kolombiyalı DJ Marcela Graciano'nun cansız bedenini bulduğunda, şok olmuştu. Kolombiya’nın ikinci büyük şehri Medellin’in bir banliyösündeki evde bulunan cansız bedenin işkence gördüğü açıkça fark etti.

Yerel polis şefi Albay Rolfy Mauricio Jiménez, "Cansız bedeni ileri derecede çürüme durumundaydı" dedi. Yetkililer, Valle de Aburrá’da bu yıl 11 cinayet işlendiğini söyledi.

Risk analizi firması Verisk Maplecroft'a göre, Graciano'nun vahşice öldürülmesi, Latin Amerika ve Karayipler'de geniş bir suç artışının olduğunu gösteriyor ve yeni araştırmalar dünyanın en tehlikeli şehirlerinin yaklaşık üçte ikisinin Latin Amerika'da olduğunu gösteriyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Somali'nin başkenti Mogadişu dünyanın en tehlikeli şehirleri.

Suç (cinayet, hırsızlık ve maddi hasar gibi), terörizm, sivil huzursuzluk ve çatışmalarla ilgili verileri derleyen araştırmanın sonucuna, en kötü puanı alan 12 şehirden 8'i Latin Amerika'da yer alıyor.

Latin Amerika'dan Rio, El Salvador, Medellin, Bogota araştırmada öne çıkarılan şehirler oldu.

Araştırma, Latin Amerika'da risk profilini belirleyen faktörlerin bölgenin uyuşturucu ticaretindeki rolü ve çeteler olduğunu aktardı.