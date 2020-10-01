Dünyanın en sağlıksız 30 besini!

Soğan halkaları

Sağlıksız maddeler: Şeker, doymuş yağ

Derin yağda kızartılmış olması nedeniyle soğan halkası zararlıdır. Hatta kızarmış patatesten bile daha zararlı oldukları belirtiliyor. Çünkü soğan halkalarında daha fazla kalori, daha fazla doymuş yağ, daha fazla şeker ve daha az potasyum var.

Bunun yerine: Onun yerine ızgara kalamar yapabilirsiniz.