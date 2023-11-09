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        Haberler Dünya Dünyanın en pahalı kahvesi: Misk kedisinin dışkısından elde ediliyor

        Dünyanın en pahalı kahvesi: Misk kedisinin dışkısından elde ediliyor

        Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Kopi Luwak" misk kedisinin dışkısından elde ediliyor. Endonezya'nın Sumatra adası ve çevresindeki birkaç adada yaşayan misk kedilerinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri oldukça yüksek miktarlara satılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:05
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        • 1

          Endonezya'nın ünlü Bali adasında yaşayan Misk kedileri üstün koku alma duyuları sayesinde kahve ağaçlarının yüksek dallarına ulaşarak en lezzetli ve tam olgunlaşmış kahve çekirdeklerini seçerek yerler.

        • 2

          KAHVE MİSK KEDİSİNİN MİDESİNDE FERMENTE OLUYOR

          Misk kedilerinin midesindeki sindirim enzimleri kahve çekirdeklerindeki proteinlerin yapısını değiştirir. Bu da kahve çekirdeklerinin asiditesini azaltır ve ortaya daha yumuşak bir kahve çıkmasını sağlar.

        • 3

          KAHVENİN FİYATI 1000 DOLARA KADAR ÇIKIYOR

          Kahvenin üretim aşamasında ise dışkılanan kahve çekirdekleri, temizlenir ve standart kahve üretiminde olduğu gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçirilerek içilecek hale getirilir.

        • 4

          YILDA SADECE 600 KİLO ÜRETİLİYOR

          Dünyanın pahalı kahvesi olarak bilinen Kopi Luwak, yılda sadece 600 kilo üretilir. Kahvenin fiyatı ise 300 ila 1000 dolar arasında değişiyor. Kahve meyvesini atıştırmalık olarak da tüketen misk kedilerinin, günümüzde daha çok para kazanmak için üreticiler tarafından daha çok meyve verilmesi ile beslenmesi sonucunda yaşam süresi de kısalmış durumda.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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