Dünyanın en pahalı kahvesi: Misk kedisinin dışkısından elde ediliyor

YILDA SADECE 600 KİLO ÜRETİLİYOR

Dünyanın pahalı kahvesi olarak bilinen Kopi Luwak, yılda sadece 600 kilo üretilir. Kahvenin fiyatı ise 300 ila 1000 dolar arasında değişiyor. Kahve meyvesini atıştırmalık olarak da tüketen misk kedilerinin, günümüzde daha çok para kazanmak için üreticiler tarafından daha çok meyve verilmesi ile beslenmesi sonucunda yaşam süresi de kısalmış durumda.