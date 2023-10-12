Dünyanın en mutlu hayvanı: Quokka görenler gülmekten kendini alamıyor!
Boyları 40-54 cm civarında olup ağırlıkları ise 2.5-5 kg arasında olan Quokka'lar saatte 32 km hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en mutlu hayvanı olarak biline Quokka'lar görenler gülmekten kendini alamıyor.
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DÜNYANIN EN MUTLU HAYVANI OLARAK TANINIYOR
Yuvarlak ve tüylü canlıların ömrü 5-10 yıl arasında değişiyor. Kuyrukları 25-31 cm uzunluğunda değişebiliyor. Bir kanguru türü olan quokkalar yiyecek ararken 1,5 m'ye kadar tırmanabilir.
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Genellikle Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde görülürler. Pozitif ve sevecen yüz ifadeleri dünyanın en mutlu hayvanı olarak tanınmalarına neden olmuştur.
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FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE BAYILIYORLAR
İnsanların neşeli halleriyle karşılaşan quokkalar fotoğraf çektirmeye ve poz vermeye bayılıyor. Mutlu bir ifadeye sahip olmalarının nedeni ise çıkıntılı yüz hatlarına sahip olmaları ve ön diş yapılarının oluşturduğu sevimli simadır.
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NESLİ TEHLİKE ALTINDA
2013 yılında türün yeniden canlanabilmesi için plan yürütülmeye başladı. Tilki ve yaban kedileri gibi birçok avcıya karşı yaşam alanları korumaya alındı.
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Ayrıca küresel ısınma türün yaşam alanını tehdit eden bir başka unsur. 1996 yılından beri quokkalar "nesli tükenmeye yakın ya da nadir hayvanlar" olarak listeleniyor.
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