Dünyanın en küçük ama en güzel ülkelerinden: Pireneler'in gizli hazinesi Andorra

ANDORRA'NIN TARİHİ

Avrupa'nın en eski ülkelerinden biri olan Andorra, efsaneye göre Charlemagne'ın Andorra'yı ilk kez kendi bölgesi olarak kurduğu ilk bin yıla kadar uzanan uzun bir tarihe sahiptir. 1278'de Andorra, iki ortak prense, Foix Kontu ve Urgell Piskoposu'na ortak egemenlik veren bir güç paylaşımı anlaşması imzalanmasıyla resmen bir prenslik oldu.