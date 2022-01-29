Öte yandan, rehberler, dilden dile aktarılarak gelen hikayenin ise minimal evi 1985'te satın alan Jorge Eckstein'e 90 yaşlarında bir komşusunun "Burası benim için hep köle evi olarak kalacak çünkü büyükannem öyle derdi" yorumu olduğunu belirtiyor.

Arjantin'de 1813'te kölelerden doğan çocukların özgür kabul edilmesi ve 1853'te de köleliğin kaldırılmasıyla, sahiplerinin evinde yaşayan eski köleler kalacak yer arayışına girmiş ve eski sahipleri, özgürlüğünü kazanan kölelere ev yapmaları için yaşamı boyunca kullandığı, öldükten sonra eski sahibine iade edildiği ufak araziler vermeye başlamış.