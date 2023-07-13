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        Dünyanın en güçlü 20 pasaportu

        Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer alıyor.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 10:57
        • 1

          1. SİNGAPUR

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194

        • 2

          2. JAPONYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

        • 3

          3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

        • 4

          4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

        • 5

          5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

        • 6

          6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

        • 7

          7. AVUSTRALYA, MALTA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187

        • 8

          8. KANADA, YUNANİSTAN, POLANYA, MACARİSTAN

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

        • 9

          9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

        • 10

          10. LİTVANYA VE SLOVAKYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

        • 11

          11. SLOVENYA VE LETONYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183

        • 12

          12. ESTONYA VE İZLANDA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182

        • 13

          13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180

        • 14

          14. KIBRIS

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179

        • 15

          15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178

        • 16

          16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176

        • 17

          17. ŞİLE VE HIRVATİSTAN

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175

        • 18

          18. HONG KONG

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171

        • 19

          19. ARJANTİN VE SAN MARINO

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170

        • 20

          20. BREZİLYA VE ANDORA

          Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169

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