Dünyanın en geniş derin deniz mercan resifinin haritası çıkarıldı

Çalışmaya katılan Haritalama Operasyonları Müdürü Derek Sowers 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada "ABD Doğu Kıyısı'nın hemen eşiğindeki çarpıcı mercan ekosistemini sistematik olarak haritalandırmak ve karakterize etmek için yapılan bu çok yıllı ve çok kurumlu stratejik çaba, kaynakları bir araya topladığımızda ve ABD deniz sularının henüz haritası çıkarılmamış yaklaşık yüzde 50'sini keşfetmeye odaklandığımızda neler başarabileceğimizin mükemmel bir örneğidir" dedi.