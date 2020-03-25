"Burası Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu küçük bir ilçesi. 2 bin 500 nüfuslu bu ilçeyi 2019 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Valla Kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor. Her zaman söylüyoruz kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok. Buraya gelip görebilirler. Bir diğer kanyonumuz da Horma."