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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi - Microsoft ile Apple'ın değer yarışı nefes kesiyor - Teknoloji Haberleri

        Microsoft ile Apple'ın değer yarışı nefes kesiyor

        Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı. Gün içerisinde yüzde 2'ye kadar değer kazanan Microsoft kapanışta yeniden ABD'li teknoloji devinin gerisine düşse de en değerli şirket mücadelesi nefes kesiyor

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 12.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:44
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        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
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        Dünyanın en değerli şirketleri arasında uzun bir süredir teknoloji firmaları zirve yarışının önde gelenleri olarak dikkat çekiyor.

        Teknoloji devlerinin pandemi döneminde yakaladığı başarılı ivmenin ardından pandemi sonrası süreçte ciddi yara aldıkları görülse ve işçi çıkartma, küçülme gibi yollara gitseler de yapay zekaya yapılan yatırımlar 2023'ün yeniden teknolojide yükseliş yılı olduğunun göstergesi oldu. Microsoft'un hisseleri de, şirketin ChatGPT yapımcısı OpenAI'ye yaptığı yatırım yoluyla üretken yapay zekada aldığı erken liderlik sayesinde geçen yıldan bu yana keskin bir şekilde yükseldi.

        ABD'nin dev teknoloji firmaları, en değerli şirket olma yolunda son dönemde zirveye ambargo koyanlar oldu. Apple ve Microsoft Perşembe günü kapanışa kadar el değiştirdi. 2021 yılından bu yana ilk kez Microsoft dünyanın en değerli şirketi yarışmasında iPhone üreticisi rakibini geride bırakmayı başardı.

        Microsoft, iPhone üreticisinin hisselerinin artan talep endişeleri üzerine 2024 yılına zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 2021'den bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı küçük bir farkla geride bıraktı. Ancak gün sonunda Apple yeniden liderliği ele geçirmeyi başardı.

        YÜZDE 2'YE KADAR YÜKSELDİ

        Microsoft'un hisse değeri Perşembe günü seans sırasında yüzde 2'ye kadar değer kazanarak, 2.903 trilyon dolar seviyesine kadar yükseldi ve bu sayede Apple'ın hisse değerini geride bırakmayı başardı. Ancak firmanın hisse değeri günü %0,5 artışla kapattı ve 2,859 trilyon dolarlık bir piyasa değeri aldı.

        Apple'ın hisseleri ise gün içerisinde rakibinin gerisinde kalsa da %0,3 düşüşle kapatarak şirkete 2,886 trilyon dolarlık bir piyasa değeri verdi. Microsoft ve Apple, yıllar boyunca en üst sırada yer almak için itişip kakşırken bu günkü mücadele uzun bir süredir yaşanan en nefes kesicisi oldu.

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        D.A. Davidson analisti Gil Luria, "Microsoft'un Apple'ı geçmesi kaçınılmazdı, çünkü Microsoft daha hızlı büyüyor ve üretken yapay zeka devriminden daha fazla yararlanıyor" dedi.

        Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu, 2023 Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanmaya yol açan bir hareket olarak dikkat çekti.

        Bu arada Apple, en büyük nakit akış kaynağı olan iPhone satışları da dahil olmak üzere zayıflayan taleple boğuşmayı sürdürüyor. Büyük bir pazar olan Çin'deki talep, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş bir toparlanma göstermesi ve yeniden canlanan Huawei Apple'ın pazar payını azaltıyor.

        APPLE'IN PUANLARI DÜŞÜYOR

        Aracı kurum Redburn Atlantic, çarşamba günü yayınladığı bir müşteri notunda, "Çin, önümüzdeki yıllarda performans üzerinde bir engel olabilir" dedi ve Apple'ın hisselerini "nötr"e düşürdü.

        Apple'ı takip eden 41 analistten en az üçü, 2024'ün başından bu yana puanlarını düşürdü.

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        Cupertino, California merkezli Apple'ın hisseleri, Microsoft'taki %1,8'lik artışa kıyasla son kapanış itibariyle Ocak ayında %3,3 düştü.

        Her iki hisse senedi de, halka açık şirketlere değer biçmenin yaygın bir yöntemi olan hisse fiyatı-kazanç (PE) oranı açısından yüksek değerli hisseler olarak göze çarpıyor.

        LSEG verilerine göre Apple, son 10 yıldaki ortalaması olan 19'un oldukça üzerinde, 28'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç ile işlem görüyor.

        Microsoft, 10 yıllık ortalaması olan 24'ün üzerinde, ileriye dönük kazançların yaklaşık 31 katı işlem görüyor.

        Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolara ulaşan Apple'ın hisseleri geçen yılı yüzde 48 kazançla kapattı. Bu rakam, Microsoft'un yakaladığı %57'lik artıştan daha düşük kaldı.

        Microsoft, COVID kaynaklı tedarik zinciri kıtlıklarıyla ilgili endişelerin iPhone üreticisinin hisse senedi fiyatını vurduğu 2018 yılı da dahil olmak üzere, 2021'den bu yana birkaç kez en değerli şirket olarak Apple'ın liderliğini kısa bir süreliğine ele geçirdi.

        *Haberde kullanılan görsel Reuters tarafından servis edilmiştir

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