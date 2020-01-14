14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 yılı şu ana kadar altın yatırımcıları açısından olumlu geçti. Altın yatırımcıları 2020'nin ilk 13 gününde dolar bazında yüzde 2'ye yakın getiri elde etti. Seneye 1.517 dolardan başlayan altının ons fiyatı bugün itibarıyla 1.540 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta ise artan ABD-İran gerilimiyle 1.574 dolara kadar yükselmişti. Buradaki gerilimin azalmasıyla 'güvenli liman' arayışının bir nebze azalması altının kazanımlarının bir kısmını geri vermesine yol açtı.
Dolar bazında yaklaşık iki haftada yüzde 2'lik getiri yatırımcılar açısından olumlu bir hareket olabilir ancak bir başka değerli metal altındaki bu getiriyi fazlasıyla gölgede bıraktı.
2019'DA YÜZDE 145 YÜKSELDİ
Araçların egzoz emisyon kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan rodyum 8100 dolar/ons ile şu anda dünyanın en değerli metali unvanını elinde bulunduruyor. Seneye 6.075 dolardan başlayan rodyumun ons fiyatı 8 bin 100 dolara kadar yükseldi. Böylece yatırımcısına dolar bazında sadece 13 günde yüzde 33 kazandırmış oldu.
Rodyum fiyatı 2019 genelinde de yüzde 145 yükselmişti. Paslanmaya karşı dayanıklılığıyla bilinen rodyum mücevher endüstrisi tarafından kullanılsa da talebin yüzde 85'i otomotivden geliyor.
DÖRT YILDA 12 KATINA ÇIKTI
Rodyumun değeri otomotiv endüstrisinde artan talep sebebiyle son 4 yılda 12 katına çıktı. Bunda artan talep kadar pazarın küçüklüğü de etkili oldu. Altının aksine rodyumda fiyatlarda büyük oynaklık yaşanabiliyor.
Rodyuma talebin artmasında ise başta Çin olmak üzere birçok ülkenin artık daha katı emisyon kuralları uygulaması etkili oluyor. Rodyum azot oksitlerin azaltılmasında en etkili metal olarak biliniyor.
Yine oto endüstrisinin benzer amaçlarla kullandığı paladyumda da sert bir yükseliş yaşandı. 2020'nin ilk 13 gününde paladyumun ons fiyatı yüzde 9 artışla 2 bin 125 dolara ulaştı.
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