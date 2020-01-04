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Endonezya'daki yağmur ormanlarında dünyanın bilinen en büyük çiçeği görüntülendi.

Endonezyalı doğa korumacıları tarafından bulunan 117 santim uzunluğundaki çiçeğin Raflesya'nın şimdiye kadar rastlanan en büyük örneği olduğu aktarıldı.

Geniş yaprakları üzerinde beyaz kabarık lekelere sahip kırmızı renkli bir çiçek olan Raflesya'nın çiçeğinin solmadan ve çürümeden yaklaşık bir hafta dayanabileceği ifade edildi.

Batı Sumatra ormanlarında 2017 yılında 107 santim uzunluğunda bir Raflesya bulunmuştu.

KÖTÜ KOKUSUYLA AVINI KENDİSİNE ÇEKİYOR

Dünyanın en büyük çiçeği olan Raflesya (Rafflesia Arnoldi), Endonezya'nın Sumatra ve Borneo adaları ile Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor.

Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşama süresi ise yalnızca 2 hafta.

Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Rafflesia, tohumu olmayan bir çiçek. Yani ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.

Oluşumu oldukça zor olduğu için çiçeğin görülmesi de aynı oranda zor. Raflesya, sinek ve böcekleri kendisine çekmek için çürümüş et kokusu yayıyor.