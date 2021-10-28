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Dünyanın en büyük büyü pazarı hem ürkütüyor hem şaşırtıyor

Togo'nun başkenti Lome'de bulunan dünyanın en büyük büyü ve 'vudu' pazarı ziyaretçilerini hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor

28.10.2021 - 12:49 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Togo'nun başkenti Lome'nin Akodessewa bölgesinde yer alan ve Akodessewa Pazarı veya Fetiş Pazarı (Marche des Feticheurs) olarak da bilinen pazarda, birçok hayvana ait kafatası, kemik ve uzuvlar hem geleneksel tıp hem de büyücülük için kullanıyor.

     

  • AA'nın haberine göre yaklaşık 1200 metrekare alanı kaplayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan pazar, dünyanın en büyük büyü pazarı olarak kabul ediliyor. Girişin 3 bin CFA (50 Türk lirası), fotoğraf çekmenin ise 2 bin CFA (33 Türk lirası) olduğu pazara girişte ziyaretçileri çok ağır ve yoğun bir koku karşılıyor.

     

     

  • Leopardan maymuna, yarasadan yılana birçok hayvanın kafatasının ya da kurutulmuş halinin sergilendiği tezgahlarda, ölü kuşlar, fil dişleri, timsah derisi ve kobra iskeleti gibi birçok hayvan kalıntısı da alıcı bekliyor. Avcıların getirdiği hayvanlar, pazardaki tezgahtarlar tarafından satın alınıyor. Pazarda Asya'da geleneksel tıpta sıkça kullanılan ve yasa dışı ticareti yapılan pangolin uzuvları da bulunabiliyor.

  • Bu kalıntılar hem hastalıkların tedavisinde hem de Vudu inancına ait ritüeller için kullanılıyor. Örneğin kedi kafasının hafıza kaybı sorununu çözdüğüne, köpek kafasının ise asıldığı evi hırsızlardan koruduğuna inanılıyor.

     

  • ASTIM İÇİN KAPLUMBAĞA KABUĞU TOZU

    Vudu şifacıları, çeşitli şikayetlerle pazara gelen 'hastalarına' ücret karşılığı tedaviler uyguluyor. Baş ağrısı için ölü kuşlar, astım için ise kaplumbağa kabuğu tozu öneriliyor.

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