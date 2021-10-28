Dünyanın en büyük büyü pazarı hem ürkütüyor hem şaşırtıyor

AA'nın haberine göre yaklaşık 1200 metrekare alanı kaplayan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan pazar, dünyanın en büyük büyü pazarı olarak kabul ediliyor. Girişin 3 bin CFA (50 Türk lirası), fotoğraf çekmenin ise 2 bin CFA (33 Türk lirası) olduğu pazara girişte ziyaretçileri çok ağır ve yoğun bir koku karşılıyor.