Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco, Hintli petrokimya şirketi Reliance Industries'in yüzde 20 hissesini 15 milyar dolara satın almak için anlaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Aramco ile Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani arasındaki bu anlaşma Aramco'nun dünyanın en büyük rafinerisinde hissedar olmasını sağlıyor.

KAPASİTESİNİ 2'YE KATLAYACAK

Anlaşmaya göre Reliance Aramco'dan günde 500 bin varil ham petrol alacak. Aramco rafineri yatırımlarıyla günlük petrol işleme kapasitesini 2030 yılına kadar ikiye katlayarak 10 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.