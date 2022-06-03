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Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri…

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, bisiklet dostu kentleri bir araya getirdik... İşte dünyanın bisiklet dostu 10 kenti!

03.06.2022 - 07:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti. Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinlikler düzenleniyor.

     

  • Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, bisiklet, kalp rahatsızlıkları, kanser, diyabet gibi hastalıkların riskinin azaltıyor. Bisiklet kullanımı, insan sağlığına yararının yanında dünyadaki artan araç sayısına bağlı artan fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya etkisini düşürmede önem taşıyor.

  • Peki dünyadaki bisiklet dostu şehirler hangileri? Almanya merkezli sigorta şirketi Luko'nun "Küresel Bisiklet Şehirleri" listesi bu sorunun cevabını veriyor. İklim, bisiklet kullanma oranı, güvenlik, altyapı, kiralama-paylaşma olanakları ve bisiklet dostu etkinliklere göre hazırlanan listenin ilk sırasında Hollanda'nın Utrecht kenti yer alıyor.

  • Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri çoğunlukla Avrupa'da ancak Çin’in Hangzhou kenti, listede 7. sırayı elinde tutuyor. Araştırmaya göre, en az bisiklet dostu şehir ise 11,81 puan alan Nijerya'nın başkenti Lagos. Lagos'u, Kolombiya'dan Medellin, Tayland'dan Bangkok, Gürcistan'dan Tiflis ve Rusya'dan Moskova takip ediyor. 90 ülkenin yer aldığı listede İstanbul ise 25,48 puanla 74. sırada bulunuyor. İşte dünyanın bisiklet dostu 10 kenti…

  • 1- UTRECHT, HOLLANDA
    PUAN: 77,84

    Uthrecht kentinin bisiklet geçmişi çok eskilere, 1885 yılına dayanıyor. Çünkü o yılda Hollanda'nın ilk resmi bisiklet yolu Utrecht'te, Maliebaan adlı bir sokakta açılıyor. O zamanlar, düzgün asfaltlama olmaması, bisiklete binmenin her yerde mümkün olmadığı anlamına geliyordu. Çoğu durumda halka açık yollarda bisiklete binmeye izin verilmiyordu. 1890'larda Hollanda'da bisiklet endüstrisi hızla büyüdü. 1911'de Hollandalılar, kişi başına düşen bisiklet sayısında Avrupa'daki tüm ülkeleri geride bıraktı.

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