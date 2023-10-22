Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
ABD, İngiltere, Hollanda, Peru ve daha birçok ülkede bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dünyanın dört bir yanında binlerce insan Filistin'e destek olmak için bir araya geldi.
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ABD'nin başkenti Washington'da, New York'ta, Los Angeles'da çok sayıda vatandaş Filistin'e destek için toplandı.
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İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.
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Peru ve Kolombiya'da da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.