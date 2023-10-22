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        Haberler Dünya Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

        Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

        ABD, İngiltere, Hollanda, Peru ve daha birçok ülkede bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:10
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          7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, dünyanın dört bir yanında binlerce insan Filistin'e destek olmak için bir araya geldi.

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          ABD'nin başkenti Washington'da, New York'ta, Los Angeles'da çok sayıda vatandaş Filistin'e destek için toplandı.

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          İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Kanada'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

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          Peru ve Kolombiya'da da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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